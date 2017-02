Starosta Markvartic František Šolc funguje i jako řidič

Jičínsko – Po dlouhé době k nám zavítala zima, jak má být. Krajina je pokryta bílou peřinou, a i když provozovatelé lyžařských kempů a milovníci zimních sportů mají z bohaté sněhové nadílky radost, na silnicích, ve městech i obcích způsobuje sníh nemalé komplikace.

Zasněžené Markvartice.Foto: DENÍK/Pavla Franzkiová

V Markvarticích se kvůli problémům, způsobeným počasím děti mnohdy nedostanou včas do školy. Nedávno přitom v části obce Hřmenín byl po třech letech zaveden nový ranní autobusový spoj do Sobotky, který zde chyběl. Malí studenti totiž měli problém dostat se do školy. Jak říká starosta František Šolc, na novinku si místní rychle zvykli a nemohou si ji vynachválit. Jediné problémy způsobuje počasí.

„Linka funguje velmi dobře, jenže od doby, kdy začala jezdit, se v podstatě pereme se sněhem a náledím a dochází k tomu, že děti jezdí do školy mnohdy pozdě. Při současném počasí to není možné zvládnout jinak. Jsem nesmírně rád, že se spoje podařilo rozšířit, ale přírodní podmínky nám nepřejí," konstatuje starosta a věří, že vše bude fungovat jak má, až se počasí konečně umoudří.

Párkrát došlo i k situaci, že se autobus do obce vůbec nedostal. V Markvarticích jsou ale i na tuto možnost připraveni. „Jsem domluvený s dispečinkem, odkud mi volají v momentě, kdy už vědí, že se k nám autobus nedostane. O děti se pak postarám osobně," ujišťuje Šolc, který děti do školy v případě selhání veřejné dopravy vozí sám.



„Obvolám pár lidí a zjistím, kdo je schopen s odvozem školáků pomoci. Objedeme také okolní vesnice. Dobrá spolupráce je i s místostarostou Sobotky Janem Janatkou," pochvaluje si František Šolc. Děti ale jeho nadšení nesdílí.



„Musím říct, že mě vyloženě milují. Už si plánují volný den a já jim ho zkazím," směje se starosta.

Bačalky

Problémy s veřejnou dopravou mají ale i jinde. Bohužel tam příčinou není jen počasí. V Bačalkách na Jičínsku spoj do okresního města chybí úplně.



„Děti do školy jezdí do Libáně, většinou se dostanou i v tomto počasí. Jindy si navzájem vypomohou rodiče, domluví se mezi sebou a někdo je vždy do školy odveze. Problém mají hlavně ti, kteří jezdí do školy do Jičína. Musí se totiž nejdříve dostat do Libáně a tam přestoupit," popisuje starostka Pavlína Kaprasová a dodává, že problém s dopravou neřeší zdaleka jen školáci.



„Dostat se od nás do Jičína je skutečně velmi problematické. Když už se dostanete tam, musíte řešit, jak zase zpátky. A o stavu silnic, které jsou v naprosto šíleném stavu, už vůbec nemluvím," říká nazlobeně starostka.