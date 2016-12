Šok! Nad pohotovostí v Nové Pace se stahují černá mračna

Nová Paka – Nedostatečné vybavení, personální problémy, vysoké náklady na provoz. To jsou hlavní argumenty, kterými se ohání Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a Oblastní nemocnice v Jičíně v případě plánovaného zrušení lékařské pohotovosti.

Ta měla v Nové Pace skončit 31. prosince. S takovou novinkou se v pátek dostavil na radnici ředitel Oblastní nemocnice Tomáš Sláma s náměstkem Jiřím Novým.

Packé, kteří mnoho let bojovali o zřízení této služby, zpráva zasáhla jako blesk z čistého nebe.

„V pátek se u nás objevil ředitel s náměstkem s tím, že od 1. ledna lékařská pohotovost končí. Měli jsme zrovna jednání rady, takže proběhla trochu ostřejší výměna názorů. Následně jsme oslovili nového náměstka Cabicara a nakonec získali příslib, že od 1. ledna poběží služba ještě tři měsíce. Po tuto dobu se bude sledovat četnost návštěv," popisuje páteční události místostarosta Pospíšil.



Ředitel jičínské nemocnice by měl pak navrhované zrušení pohotovosti obhájit i na únorovém veřejném zasedání zastupitelů, kam se nominoval. Na celém případu je paradoxní, že packá radnice léta bojovala o zřízení pohotovosti, neboť po zrušení zdejší nemocnice i střediska odběrů vnímala, jak je lidem tato péče především z oblastí Pecky, Vidochova a Staré Paky vzdálená. Nyní hrozí, že pohotovost bude funkční pouze v Jičíně, a to se nelíbí vedení města ani radnici.



„To je horší než za totality, nikdo se obyčejných lidí neptá, co potřebují, nikdo se na ně neohlíží. Jak bude osmdesátiletá babička, která nikoho nemá, cestovat při zdravotních problémech až do Jičína?" kroutí hlavou nad novinkou rozzlobený šedesátiletý Miroslav.

„Vůbec jsem to netušil, to je fakt špatné, když se ambulance zruší," říká František Vágenknecht z Nové Paky. Stejný názor zastávají Zuzana a Jaroslava Šmikovy: „Služba by tu měla určitě zůstat," shodují se.



Podle původního plánu měl o půlnoci 31. prosince skončit spolu s rokem 2016 i provoz lékařské pohotovosti v Nové Pace. Zdejším obyvatelům měla od 1. ledna 2017 poskytovat pohotovostní ošetření Oblastní nemocnice v Jičíně. V akutních případech má zasahovat místní zdravotnická záchranná služba. Důvodem k uzavření ambulance je především nedostatečné personální obsazení.



„Služby ambulance v Nové Pace využívá jen malý počet pacientů a z hlediska plnohodnotné péče je toto pracoviště po technické i personální stránce dlouhodobě problematické," řekl náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Aleš Cabicar a shrnul hlavní důvody ukončení provozu LPS Nová Paka. „Zrušení ambulance však v ničem neohrozí místní obyvatele, neboť při život ohrožujících událostech se jim pomoci dostane od zdravotnické záchranné služby, která zde působí již řadu let," ubezpečil Cabicar.



Lékařská služba první pomoci byla v kraji zásadně změněna v letech 2007 a 2008. „Dbalo se na zajištění lékařských pohotovostních služeb ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové a čtyřech dalších oblastních nemocnicích. V té době neměla ZZS KHK v Nové Pace žádnou výjezdovou posádku, a proto zde zůstala pohotovostní ambulance o víkendech," objasnil Jiří Mašek, ředitel ZZS Královéhradeckého kraje.



Veškeré přednemocniční péče se měla od nového roku dostat obyvatelům Novopacka v jičínské nemocnici. „Oblastní nemocnice činí kroky ke zvýšení efektivity poskytování lékařské pohotovostní služby – to umožní mimo jiné zvládnout i předpokládaný nárůst pacientů," uvedl náměstek ON Jičín Jiří Nový s tím, že sloučení novopacké ambulance s jičínskou je nezbytné. „Za neustále rostoucích odborných požadavků není na pracovišti v Nové Pace možné zajistit pacientům odpovídající diagnostické a léčebné možnosti. Jičínská nemocnice má k dispozici nesrovnatelně lepší zázemí," dodal Nový.



Zdravotnická záchranná služba v Nové Pace disponuje od roku 2011 jednou výjezdovou skupinou, která zajišťuje celou zdejší oblast. Dvoučlenná posádka rychlé zdravotnické pomoci s plně vybaveným sanitním vozidlem zasahuje při akutních problémech, u nejzávaznějších stavů s ní zasahuje i lékař z Jičína či letecká záchranná služba.



STATISTIKA

V roce 2016 vyjela ZZS v Nové Pace celkem 3192krát. To činí v průměru 3,8 výjezdů denně. „V Nové Pace jsme schopni bez větších potíží absorbovat další pacienty, bude-li to třeba z důvodu omezení zdejší ambulance. Máme výjezdové skupiny v jiných městech, které mají denní průměry 10 výjezdů za den. Není tedy nutné se zde obávat nedostatečných kapacit," shrnul Mašek a potvrdil, že pacienty zrušení novopacké ambulance neohrozí.