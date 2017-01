Sněhu přibývá. Kam s ním? Část nadílky odnese Labe

Krkonoše, Jičínsko - Nebývalé sněhové přívaly za krátký čas si ve městech krkonošského regionu během uplynulých dnů vyžádaly plné nasazení techniky i lidské energie.

Rychlý spad bílého nadělení potrápil nejen obyvatele a řidiče, ale i Technické služby města Trutnova.Starosta Ivan Adamec vyhlásil minulý týden kalamitní stav, který trval do sobotního rána. Boj se sněhem však stále pokračuje a kde to jde a je prostor, vyhrnuje ho dostupná technika na hromady. Postupně sníh auta odvážejí na dvě místa. Jedno je v lokalitě na Lukách, druhé v Horním Starém Městě.

„Pochopitelně nemůžeme vyvézt sníh z celého Trutnova, ale snažíme se vyklidit, co jde," upozornil ředitel Technických služeb Lumír Labík. Během uplynulých dvou dnů se technika zakousla do některých ulic Zelené louky.

„Často ovšem překážejí auta a i přes naše výzvy na sociálních sítích nebo webu města je řidiči neodvezou. To je pak komplikace, ke které musíme volat městskou policii," dodal Lumír Labík. Jak informoval, hromada sněhu u zimního stadionu, z které se sníh sunul původně do řeky, je už zaplněná a voda by další nucený příval nepobrala.

„Přestože máme z Povodí Labe povolení k pouštění sněhu do vody, nemůžeme tok řeky sněhem ucpat," upozornil ředitel technických služeb.

V noci na včerejšek na Trutnovsku připadlo dalších zhruba pět centimetrů sněhu a technické čety byly znovu v plném nasazení. Jen apelují na řidiče, aby nevyhazovali sníh z aut na silnici nebo zpátky na vyhrnuté chodníky. „Sluší se i pochválit. Viděli jsme řidičku, která sníh sice z auta naházela na vozovku, ale pak vzala hrablo a všechen ho odklidila do míst, kde ještě bylo místo," uzavřel ředitel Lumír Labík.

Jičín

Snad nejhorší je to se sněhem v Jičíně. Samotný průjezd městem je dramatický, a to nemluvím o namrzlých ulicích a nebezpečných chodnících třeba u Pošty," zlobila se kamarádka, která přijela do pohádkového města v polovině minulého týdne. A nebyla sama. Stížnosti na údržbu ulic jsme zaznamenali i na facebooku našeho Deníku.

Eliška Kolocová píše: Milé Technické služby Jičín, běžte se vycpat. Bohužel, nevlastním kočár se sáněmi, abych se dostala se synem k lékaři. Neprůjezdné chodníky v centru města jsou úžasné. Aby mi starý pán o holi pomáhal s přenesením kočárku, to by člověk plakal…" „Jezdím po celém kraji, ale horší město co se týče sněhu než Jičín nikde není," rozčiluje se Radka Šepsová.

Lidé v ulicích města měli rozlišné názory. „Víte, i zaměstnanci v technických mají pouze dvě ruce. Já myslím, že si vedou dobře," řekl nám pan František v Husově ulici, kde právě „kmitala" technika.

Místostarosta Jičína Jan Jiřička přiznává, že na radnici dorazilo několik negativních podnětů, které se týkaly zimní údržby. Šlo především o druhosledné ulice.

„Na podněty občanů jsme okamžitě reagovali," říká místostarosta s tím, že 14 pracovníků uklízí město v prodloužených směnách, na úklid vyrážejí i v noci. „Stav jičínských ulic odráží možnosti technických služeb, a to co do vybavení, tak personální. Lidé dělají maximum," míní Jiřička.

Stejného názoru je i ředitel TS Čeněk Strašík a přiznává: „Jsme na hranici svých možností. Někde je sněhu tolik, že ho musíme i odvážet."