Slepice a krůty chrání před nákazou desinfekce

Jičínsko – Začátkem roku potvrdilo Česko výskyt ptačí chřipky, a to u labutí na Znojemsku. První případ v kraji ohlásilo Náchodsko, kde byla objevena uhynulá kachna. Nemoc řádí u sousedů v Polsku a Německu.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Atilla Racek

Mimořádná veterinární opatření proto přijali i chovatelé ve společnosti Mave Jičín se sídlem ve Lháni u Soběrazi. Tady se specializují na produkci vajec i odchov kuřic a chov nosných slepic. Součástí závodu je středisko Drahoraz, které produkuje násadová vejce z podestýlkového chovu. Ve Dřevěnici se pak specializují na násadová vejce masných slepic.

„Automaticky jsme přijali ochranná opatření jako jsou desinfekční rohože, zaměstnanci používají ochranné pomůcky a zakázali jsme návštěvy v chovech a prodej drůbeže. Každého pracovníka jsme poučili a dodržování opatření striktně kontrolujeme," říká ředitelka společnosti Milena Koudelková a připomíná, že virus se přenáší trusem.

Ředitelka společnosti Mave Soběraz doplňuje: „Proto jsme také instruovali zaměstnance, aby nyní nechodili mezi domácí zvířectvo a tím eliminovali přenos z bot," a vyvrací, že by lidem nařizovali kvůli nebezpečnému viru vymýcení domácích chovů. „Tento krok může nařídit jen veterinární správa," upřesňuje. Zdejší velkochov by neměl být ohrožen ani volně žijícími ptáky, neboť drůbež se tu chová v krytých halách.

Viry ptačí chřipky, k nimž patří i kmen H5N8, se snadno přenáší mezi ptáky jako je kur domácí, krůty, vodní drůbež, pernatá zvěř, exotičtí ptáci a volně žijící ptactvo. Infekci nejčastěji způsobí pozření krmiva či vody kontaminované trusem infikovaných opeřenců.



Sedmnáct kilometrů od Jičína ve Volanicích se nachází malá rodinná farma Nový Dvůr. Zabývá se chovem krůt, výrobou a prodejem krůtího masa a výrobků z něj. „Jsme uzavřený chov, takže by se nás ptačí chřipka rozhodně týkat neměla. Strach z ní nemáme, ale přijali jsme ochranná opatření, která doporučuje veterina," říká Jiří Kořínek, jehož farma odchová ročně 18 tisíc krůt.



„Státní veterinární správa nás vyzvala, abychom nahlásili počet chovaných kusů a mimořádné úhyny. Všechno máme pod kontrolou a v pořádku," ujišťuje farmář.



Pokud se nestane nic mimořádného, v příštím týdnu obnoví farma v Jičíně prodej krůtího sortimentu.

Přenášet nebezpečný vir mohou divoké kachny, které hnízdí na rybnících v regionu. „Protože rybníky jsou zamrzlé, stěhují se kachny na větší řeky. U nás jsme žádný úhyn nezaznamenali," upozorňuje nás hospodář mysliveckého spolku Ostříž Mlázovice Jiří Vích.



V ohrožení ptačí chřipkou může být i Bažantnice Bříšťany u Hořic. Kromě bažantů tu chovají i krocana divokého a bažanta královského. Honitba má výměru 720 ha, intenzivní odchov a odlov bažantů probíhá zhruba na jedné třetině honitby.



„Bažanti žijí v uzavřených voliérách, před možností nákazy je chráníme tím, že jim krmivo a vodu dáváme pod stříšky," říká k aktuálním opatřením Jaroslav Dostál. I tady provedla Státní veterinární správa kontrolu a chov má pod dozorem. „Přenos ptačí chřipky je o pohybu vodního ptactva. Samozřejmě že nebezpečí tu je, a kdybychom měli zlikvidovat 900 bažantů, které tu chováme, byl by to konec i pro naší firmu," přiznává Dostál.

Doporučení pro chovatele týkající se ptačí chřipky



Krajská veterinární správa vydala doporučení určená pro chovatele drůbeže a exotického ptactva, které se týká preventivních opatření proti tzv. ptačí chřipce. Město Jičín situaci monitoruje a vzhledem k tomu, že se tato nemoc objevila u volně žijícího ptactva už i v Královéhradeckém kraji, doporučujeme chovatelům následující doporučení. Především je třeba přijmout opatření, aby domácí ptactvo (drůbež, kur, ale např. i papoušci) pokud možno nepřišlo do styku s volně žijícím ptactvem či jeho trusem a omezilo se tak riziko případné nákazy.

• Pokud je chov uvnitř budovy, je třeba zasíťovat veškeré volné otvory (okna, větrací šachty atd.), aby se zamezilo vstupu volně žijícího ptactva a možného zavlečení nákazy

• Pokud je chov venku a není možné jej přemístit dovnitř budovy, je nutné umístit dovnitř budovy alespoň krmivo a vodu, nebo je dát v krajním případě pod přístřešek, aby se zamezilo styku krmiva s volně žijícím ptactvem (přenos pomocí trusu)

• Zamezit pobytu drůbeže na vodních plochách, kde může dojít ke styku s divokým ptactvem.

• Vést evidenci o chovu drůbeže a sledovat jeho zdravotní stav.

• V případě papoušků, andulek apod. zamezit opět styku s volně žijícím ptactvem

V případě podezření na onemocnění nebo zvýšený úhyn ptactva okamžitě informovat Veterinární správu. Pro Jičínsko prosím kontaktujte pana MVDr. Václava Knapa, tel.: 606 848 968.

Pro člověka je pravděpodobnost nákazy minimální, Veterinární správa však doporučuje dodržovat základní ochranná pravidla:

• Dbát na zvýšenou hygienu po kontaktu s drůbeží (nejen mytí rukou, ale i přezutí obuvi, výměna oblečení)

• Nedotýkat se uhynulých nebo podezřelých kusů

• Nezpracovávat nemocnou drůbež

• Chránit také děti, poučit je o tom, že nemají sahat na nemocné nebo uhynulé kusy

• Zabránit v kontaktu s nemocnou drůbeží svým domácím mazlíčkům (psi, kočky)