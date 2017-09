Slavnostní den židovské kultury. Dorazil i izraelský velvyslanec

Hořice - Tradiční oslavu Evropského dne židovské kultury v Hořicích poctil svou návštěvou Daniel Meron, velvyslanec státu Izrael v České republice.

Evropský den židovské kultury nám připomíná historii židovského národa e jeho kultury. Obvykle je spojen s mnoha akcemi v synagogách, na židovských hřbitovech a dalších židovských památkách. Díky iniciativě Elišky Zapletalové, farářky Církve československé husitské (CČH), je již po mnoho let tento významný den připomínán i v Hořicích, a to vždy první neděli v září. Letos byl pořádán CČH, Městem Hořice a místním muzeem, a to pod záštitou starosty města Aleše Svobody

Program v synagoze byl zahájen ekumenickou bohoslužbou slova představitelů tří církví, Elišky Zapletalové (CČJH), katolického kněze P. Filipa Janáka a Jaroslava Andrejse, který zde zastupoval faráře Českobratrské církve evangelické Radima Žárského.

Sváteční den v synagoze pokračoval pásmem židovského humoru „Potkal Khon Roubíčka“ v podání Františka Staňka, herce hradeckého Klicperova divadla. Mackie Messer Klezmer Band z Turnova střídal mluvené slovo podmanivými jidiš písněmi. Bohoslužby i následného programu se zúčastnil také poslanec Leoš Heger (TOP) s manželkou.

Příjemnou atmosféru kulturního programu přerušilo pro přítomné posluchače velmi nečekané překvapení, a to příchod Jeho Excelence Daniela Merona, velvyslance Státu Izrael v ČR, s manželkou Jill, které do hořické synagogy doprovodil poslanec Robin Böhnisch (ČSSD). V krátkém vystoupení izraelský velvyslanec pozdravil přítomné, poděkoval za opravu synagogy a vzhledem k tomu, že navštívil i Masarykovu Věž samostatnosti, vzpomenul i prvního prezidenta ČSR a celkově tradičně dobré vztahy mezi našimi státy. Československo bylo mezi prvními zeměmi, které uznaly Stát Izrael a Češi rovněž pomohli Izraeli přežít v těžkých prvních dnech existence, neboť mu poskytli nejen vybavení, ale i výcvik letectvu.

Vzácní hosté nepřišli s prázdnou, a tak mohl starosta města Aleš Svoboda na závěr nejen poděkovat Elišce Zapletalové a všem, kteří se z vlastní iniciativy snaží udělat ze synagogy místo setkávání, ale také rozdělit mezi přítomné kousek Izraele v podobě košer vína.

(jiv)