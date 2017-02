Jičínsko – Školákům začínají jarní prázdniny a program pro ně má připravený například jičínský K-klub.

V pondělí se děti vyřádí na lezecké stěně a ve výtvarně K – klubu, v úterý pojedou do muzea Škoda Mladá Boleslav a pak do bazénu. Ve středu do Turnova do Muzea Český ráj. Ve čtvrtek zavítají na divadelní představení Spejbla a Hurvínka a v pátek do Centra přírodních věd - hvězdárna Jičín.

„Další aktivity, které připravujeme je, že od 1. března budeme pomalu spouštět přihlašování na letní tábory. Letos jich nabízíme rekordní počet – 16. Program připravujeme i na velikonoční prázdniny, nabízíme představení pro školy od našich dramatických kroužků, spolupodílíme se na dětské scéně sólistů i dětských divadelních souborů.

Budeme pořádat ve spolupráci s Loupežníky – curlingový turnaj pro veřejnost na zakončení lední sezóny a mnoho dalšího. Nabízíme další kolo kurzů keramiky pro děti a rodiče. Začínáme 7. března od 16 hodin," zve zájemce Lenka Vacková.

