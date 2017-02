Školáci se museli na trénink kvalifikovat

Sobotka - Nekompromisní síto. Na trénink s olympijskou šampionkou Topinkovou-Knapkovou se musely děti ze Sobotky kvalifikovat

Škola jim dávno skončila, přesto vytrvale postávali před jejími branami. Školáci ze základní školy v Sobotce ještě chtěli zamávat skifařce Mirce Topinkové-Knapkové a poděkovat za příjemné sportovní dopoledne. „Určitě to s nimi byl velký zážitek," říká olympijská šampionka z Her v Londýně 2012. Škola z Královehradeckého kraje získala trénink za svou aktivitu v projektu Sazka Olympijský víceboj.



Jen ty nejzdatnější děti ze všech si mohly s držitelkou olympijského zlata zasportovat. „Později jsme se dozvěděli, že se musely do družstev kvalifikovat v hodinách tělesné výchovy," vysvětluje Topinková-Knapková. „Možná i proto byly všechny moc šikovné."



Česká skifařka testovala jejich rychlost a obratnost. „U mě děti dělaly starty z různých poloh. Potom měly na čas ve čtveřicích nosit lavičku, která představovala loď. Obíhaly s ní kolem kuželu. Testovali jsme, jak dokážou spolupracovat, předávat štafetu i jak jsou obratné a rychlé," líčí. „Z mého sportu jim jinak trénink udělat nemůžu, když nemám vodu ani loď."



Školáky ze Sobotky to přesto bavilo. „Vypadali spokojení a nadšení. Bylo to moc hezké," myslí si Topinková-Knapková. „V tělocvičně byl sice stísněnější prostor, ale organizačně to bylo super. Děti se vešly."



Olympijská šampionka doufá, že její přítomnost děti inspirovala. „Ano, věřím, že přítomnost olympioniků má takovou sílu. Chtěly i fotky a podpisy, zajímaly se."



Cílem projektu Sazka olympijský víceboj je v průběhu hodin tělesné výchovy zapojit co nejvíce žáků všech stupňů základního vzdělávání do sportování a zároveň děti motivovat k tomu, aby sportovaly i ve svém volném čase. Trénink s olympioniky letos získaly vždy dvě školy z každého kraje. Celkem podmínky pro zařazení do slosování splnilo 187 škol. Více najdete na stránkách www.ceskosportuje.cz.