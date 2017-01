Situace na silnicích v kraji se během noci zklidnila, hlavní tahy jsou sjízdné

Hradecko, Jičínsko - Všechny hlavní tahy jsou sjízdné a nasolené. Na silnicích ve II. a III. pořadí důležitosti zimní údržby je i nadále ujetá vrstva sněhu. Povrch je kryt posypem a na všech daných úsecích je tento mechanismus účinný.

„Po náročných více než 24 hodinách permanentních zásahů, kdy se silničáři potýkali s velkými nárazovými spady sněhu a silným větrem, kvůli kterým se tvořily sněhové jazyky, se situace na silnicích v Královéhradeckém kraji zlepšila včera noci kolem 23. hodiny. Tehdy se podařilo odstranit poslední kolony a stojící vozidla, převážně kamiony," popsal vývoj posledních hodin první náměstek hejtmana odpovědný za dopravu Martin Červíček.



Bohužel se nyní nedaří zprovoznit silnici III/28042 Starý Bydžov – Janovice v okrese Hradec Králové na Novobydžovsku a silnice III/28022 Vesec – Veliš a III/28020 Veliš – Podhradí v okrese Jičín. Všechny jsou zaváté sněhem. Je nutné je zprovoznit nakladačem a odvozem sněhových bariér. Žádné vozidlo na těchto komunikacích není, všechna se podařila vyprostit. V ranních hodinách nebyla nikde žádná čekající vozidla.



„Vyzývám řidiče k maximální opatrnosti, a aby dbali na bezpečnost svou i svého okolí. Ještě během dneska očekáváme ztížené klimatické podmínky, silnice mohou někde klouzat, ale počasí by nás nemělo trápit v tak, jako včera. I nadále budou všichni krajští silničáři v terénu, budou neustále pluhovat a odstraňovat uježděné vrstvy a zabezpečovat sjízdnost a průjezdnost silnic," doplnil náměstek hejtmana Červíček.



I dnešní předpovědi hlásí náročné podmínky. Na některých místech stále sněží, intenzivní sněhové přeháňky jsou zaznamenány na horách, a to jak v Krkonoších, tak v Orlických horách. Stále zde také vane silný vítr. Přírůstek nového sněhu je na většině míst asi 5 centimetrů, na horách je to až 20 centimetrů a tvoří se stále sněhové jazyky. Teploty spadly od -3°C k – 8°C.

Jičínsko

Ráno v sedm hodin byly silnice okresu ošetřené, dvojky a trojky vyhrnuté se souvislou vrstvou ujetého sněhu. Ta zůstávala i na silnici I/16, kde je místy sníh přimrzlý. To nám potvrdil i dispečer autobusové dopravy Milan Mach. „Autobusy mají jen mírné zpoždění do deseti minut, řidiči nás ale upozorňují na místy namrzlé vozovky," varuje další lidi, kteří usednou za volant, Mach.

Jaroslav Čipera za silničáře potvrzuje, že téměř všechny úseky v regionu jsou sjízdné, omezen je provoz například na místní komunikaci Veliš – Vesec. Komplikace se sněhem jsou i v Hlásné Lhotě. Na Novopacku je na silnicích relativně méně sněhu, než na Jičínsku a v samotném městě.

V noci zablokovaly silnici R /35 v Úlibicích kamiony. Na pomoc musely přijet přes Řeheč posypové vozy. Auta projížděla střídavě, takže se mezitím štosovala na čtyřpruhu. Provoz byl uvolněn kolem půlnoci. Další kamiony, které přepravují ze Slatin cukrovou řepu, zůstaly zablokovány v Popovicích.