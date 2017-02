S výměnou řidičského oprávnění neotálejte, nabádá policie

Jičínsko – Několik tisíc držitelů řidičského oprávnění bude muset letos navštívit úřad. Důvodem je končící platnost řidičských oprávnění z roku 2007 s platností na deset let.

Ilustrační foto. Foto: Deník/ Jan Vrabec

Zoufat ale nemusí ani opozdilci, kteří zjistí, že už mají průkaz nějaký čas propadlý. O výměnu se totiž dá zažádat i zpětně. „Určitě zaznamenáváme větší počet žadatelů o řidičák. Nárůst je jak těch, kteří přijdou v termínu, tak i těch, kteří mají už oprávnění propadlé," konstatuje vedoucí jičínského odboru dopravy Martin Duczynski a apeluje na řidiče, aby s výměnou neotáleli.

„Ze zákona máme na výrobu nového dvacet dní, průkaz je ale většinou hotový do dvou týdnů. Nicméně s propadlým řidičákem nesmíte jezdit, a když přijdete týden před vypršením jeho platnosti, máte smůlu. Jediná možnost je zažádat o rychlou výměnu, která trvá do pěti pracovních dní, ale zde si budete muset připlatit. Žádost stojí pět set korun," upozorňuje vedoucí.

Za neplatný řidičák pokuta až dva a půl tisíce

Jeho kolega z oddělení dopravně správních agend Jan Šťastný jeho slova potvrzuje. „Když vás zastaví policisté a vy se prokážete propadlým řidičským oprávněním, hrozí vám bloková pokuta až do výše dvou tisíc. Ve správním řízení pak od patnácti set do dvou a půl tisíc. Je pravda, že policisté tento přestupek často řeší domluvou, ale rozhodně bych na to nespoléhal," zdůrazňuje vedoucí oddělení a dodává, že v případě propadlého dokladu nelze vystavit ani žádné potvrzení o tom, že výměna probíhá.



„Každý má povinnost si platnost řidičáku hlídat a včas si zažádat o výměnu, což lze už tři měsíce před koncem jeho platnosti. Je sice pravda, že propadnutím řidičáku nepozbýváte řidičské oprávnění, ale doklad je jednoduše neplatný. A ten, kdo usedá za volant, je ze zákona povinný mít u sebe platný průkaz," objasňuje Šťastný.



Také na hořickém odboru dopravy zaznamenali nárůst žadatelů o výměnu řidičáků. „Už v loňském roce se zájem zvýšil. Hodně lidí přichází třeba i s rok prošlým řidičákem, a tak honem pospíchají svůj rest napravit," říká vedoucí dopravního odboru Luboš Luštický, podle kterého se ale ani v Hořicích zatím žádné fronty netvoří.