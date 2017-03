S Teslou je Petr Váradi spojenou pupeční šňůrou

Nová Paka - „Jé, tak tenhle magneťák jsme měli s bráchou asi ve dvanácti pod vánočním stromečkem," rozplývám se nad cívkovým magnetofonem Tesla B 400. Prohlížím tesláckou výstavu v malém sále MKS a vracím se do dětství. Nahlížím na skvosty, které pro nás byly v době socialismu nedostupné a po kterých jsme s trochou závisti šilhali, když s nimi kluci machrovali.

TAK s tímto diktafonem bychom se podle Petra Varadiho pěkně nadřeli, vážil několik kilogramů. Foto: DENÍK/Iva Kovářová

Petr Váradi ze Staré Paky propadl výrobkům firmy Tesly už dávno, dnes je vyučený strojní mechanik majitelem zhruba 120 tesláckých exponátů, a to jak magnetofonů, gramofonů, rozhlasových přijímačů, televizorů, diktafonů, počítačů, ale také telefonů nebo měřících přístrojů. Sám jako radioamatér se zaměřuje také na staré počítače z osmdesátých let. Rád se pitvá v jemné mechanice, kdy kombinuje práci téměř hodinářskou s elektrotechnickou. Ze starých desek a pásků poslouchá hardrockové skupiny Deep Purple a Black Sabbath. Nesbírá všechno, co Tesla vyrobila, ale co je jeho srdci blízké.

Shodujeme se, že poslech hudby z cívkového magnetofonu, kdy jste mohli hudbu vnímat vlastně i vizuálně při odvíjení pásku, byl zcela jiný zážitek než hudba ze současných moderních „bezvýrazových" přijímačů.

Tesláckých sběratelů je prý v Česku na stovky, někteří z nich každý rok pořádají setkání, kde si předávají přístroje a nebo se chlubí, čím svoje sbírky za poslední dobu obohatili.

Vedle vzácných cívkových magnetofonu obdivujeme roztomilý bateriový magnetofon, přenosný magnetofon Start, rozhlasové přijímače Rekreant, Talisman, Sonatina nebo Sputnik. Sběratel Milan z Trutnovska, který sbírku obohatil, pouští gramorádio Tábor 2, ukazuje nám rozhlasový přijímač Máj i jednu z prvních televizí od Tesly se zabudovaným rozhlasovým přijímačem - 4002A. Tento výrobek opustil výrobní pás Tesly Strašnice v roce 1954.

Pro Petra Váradiho je největším skvostem cívkový magnetofon MGK10 z padesátých let minulého století. Funkční přístroje má v malém domácím muzeu, větší část techniky má pak uskladněnu v zapůjčených prostorách.

Čím ho Tesla svedla, na to zádumčivě odpovídá. „Je to taková nostalgie, kdy jste v mládí po něčem toužil a nyní si to můžete dovolit, já jsem třeba toužil po kvalitním radiomagnetofonu jako Tesla Condor. To byla hodně nedostupná záležitost, která představovala několik měsíčních platů."

Petr Váradi začal nejdříve sbírat kotoučové magnetofony, posledních pět let rozšířil sbírku na téměř kompletní sadu cívkových magnetofonu počínaje prvním výrobkem z roku 1956. Některé přístroje si mohou zájemci vyzkoušet, většina z nich je funkční.

Exempláře shání převážně na internetu, burzách, na aukcích, výměnou nebo přes známé.

Petr se vyučil strojařem, absolvoval nástavbu na elektroniku, ale živí se ve svém oboru.

Na výstavu přicházejí většinou pamětníci, kteří techniku zažili a vezmou s sebou své děti, které nad ní kroutí hlavou.

„Každý sběratel zjišťuje, že čím více exponátů má, tím víc mu toho ještě chybí. Já jsem ale se svoji sbírkou spokojený, nemám ambice ji nadměrně rozšiřovat," komentuje svoji sběratelskou vášeň, kterou drží na uzdě.

Podnik Tesla vznikal sloučením firem v roce 1946. Svoji produkci skončil po devadesátých letech.