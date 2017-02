S letošním sněhem si na Jičínsku poradí. Bude to drahé

Pecka – Městys je jedním z nejvýše položených míst v regionu a také jednou z lokalit, kde mají největší problémy se sněhem.

S úklidem bílé peřiny tu pomáhají tři pracovníci, určení na veřejně prospěšné práce a také místní firma na zemní práce. Jinak by se už peckovské centrum schovalo pod bílou peřinu.

Za leden tu zaplatili za odvoz sněhu přibližně sedmdesát tisíc korun.

„Peníze máme v rezervě na místní komunikace. S vyhrnováním v malých obcích jako je Kal nebo Bukovina nám pomáhají místní zemědělské firmy. Občas nám tady zůstane viset kamion, ale s tím si chlapi poradí," komentuje bitvu s bílou nadílkou starostka Hana Štěrbová.



„Pokud bychom sníh neodváželi, asi bychom už měli zasypané celé náměstí a příjezdovou cestu na Pecku," podotýká místostarosta Jaroslav Mikulka, který hned v lednu místo za pracovním stolem vyměnil za volant traktoru, aby vyčistil místní ulice.

MÍSTOSTAROSTA TRAKTORISTOU

„Máme jednoho pracovníka v technické četě, a ten nám onemocněl zrovna když napadl sníh," vysvětluje Mikulka své nasazení.



„Už to není takové jako dřív, že by lidé vzali lopaty a pomohli. Každý si uklidí maximálně u svého domu," stěžují si oba.



Sníh z náměstí a příjezdových cest měl zálusk využít zdejší provozovatel lyžařského vleku, bohužel je se solí, takže skončil na prostranství u diskotéky.



„Mákli si také lidé na veřejně prospěšných pracích, s lopatami vyhazovali chodníky především v centru, ke škole a u ordinace lékaře. Frézu na sníh nemáme," dodává starostka Hana Štěrbová.



V nedaleké Nové Pace jen za odvoz sněhu zaplatili za letošní měsíc leden 230 tisíc korun.

Sníh mizel především ze sídliště Studénka a přístupových cest do centra.



„Zásoby soli i štěrku zatím máme dostatečné, uvidíme, jak se bude zima vyvíjet dál. Jen od středy jsme odvezli sto fůr sněhu, pomáhají nám firmy, ale sníh transportujeme i vlastní technikou," popisuje situaci v podkrkonošském městě ředitel Technických služeb Pavel Bičiště.