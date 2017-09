Rumcajsi, to to letí, máš půl století!

Jičín - Středou 13. září bude pohádkový festival Jičín – město pohádky zahájen slavnostním průvodem, kterého se i letos zúčastní patron festivalu Jiří Lábus, společně se starostou města Jičína a Pohádkovou dětskou radou.

Ilustrační foto.Foto: Deník

Během tradičního průvodu proběhne zápis do České knihy rekordů o co nejvíce postav z pohádek o loupežníkovi Rumcajsovi. Jelikož loupežník Rumcajs slaví úctyhodných 50 let od prvního uvedení v televizi, slavnostní zahájení festivalu bude velkolepé. Na hlavním pódiu na Valdštejnově náměstí proběhne po slavnostním zahájení festivalu ceremoniál Všechno nejlepší Rumcajsi!, kde společnými silami popřejeme Rumcajsovi a vyhlásíme nejzajímavější masky z průvodu.

Následně roztančí Valdštejnovo náměstí Taneční hrátky s Honzou Onderem, dále proběhne koncert kapely SOUNDRISE v seskupení muzikantů z jičínské ZUŠ J. B. Foerstera, která vám zahraje rock (od) 60. let 20. století až po současnost. Na náměstí Svobody zahraje LD Srdíčko z Jičína klasickou pohádku Jak se stal Rumcajs loupežníkem. Následovat bude koncert staropražské kapely FIAKR či zazní hudba z obcí pod horou Tábor v aranžmá dechové kapely Táboranka. V podvečerních hodinách v Masarykově divadle rozhodně navštivte totální improvizační představení Malá vizita v podání Jaroslava Duška a Pjéra Šez´e pod světelným dohledem Viktora Zborníka.

Nejde zapomenout ani na projekt Jinčí čin, který zahájí svůj druhý ročník duchaplnou přednáškou zvanou Ke kořenům, která se uskuteční v kostele Panny Marie de Salle na Novém Městě od 17:00. Následně Tomáš Hrubiš a Tomáš Vtípil předvedou jedinečný koncert se zvučným hlasem a osobitou poetikou. Podrobný program dnešního dne lze nalézt na pohádkovém webu www.pohadka.cz.

A na co se můžete těšit zítra? Na čtvrteční LETNÍ hrátky, neboť zažijeme rozmarné léto a pořádně pestrý program! Otevřou se i pohádkové dílny, které jsou pro všechny návštěvníky zcela ZDARMA.

Jana Jiránková