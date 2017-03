Radnice budí vášně. Moderní stavba se nelíbí

Lázně Bělohrad - Město by se po dlouhých letech mohlo dočkat nového úřadu, o jehož stavbě se začalo uvažovat už kolem roku 2000.

STAROU BUDOVU nahradí moderní radnice, zřejmě podle návrhu architekta Ondřeje Plašila. Foto: Archiv města

Tehdy ale byly důležitější jiné akce, na něž bylo možné získat dotace. I proto se k myšlence nové radnice zastupitelé vrátili až o pět let později, kdy byla naděje získat na ni prostředky z evropských fondů.

V té době vznikla projektová dokumentace na rekonstrukci stávající budovy, kterou zpracoval architekt Josef Janeček, a město dostalo stavební povolení. Dotaci však nezískalo a projekt zůstal ležet ladem. Situace se změnila až po loňském prodeji zdejšího zámku. Do městské kasy putovalo téměř 12 milionů a Bělohradští rozhodli, že peníze poslouží jako základ pro realizaci dávných plánů. Protože architekt Janeček mezitím přestal projektovat, byly osloveny tři architektonické kanceláře a proběhlo výběrové řízení.

V něm zvítězili architekti Ondřej a Jiří Plašilovi. Zpracovali několik studií, ale ze strany některých zastupitelů a občanů se nesetkali s pochopením a na prosincovém zastupitelstvu se kolem nové radnice strhla vášnivá diskuze. I když se oba pánové snažili svou práci obhájit, veřejná debata skončila nejednoznačně. Některým se nelíbí moderní styl a argumentují tím, že budova se na náměstí nehodí. Přestože zastupitelé schválili pokračování spolupráce s architekty Plašilovými, je budoucí podoba radnice zatím ve hvězdách.

Momentálně je jisté jen to, že současná budova půjde k zemi. První odhad ceny nové radnice je asi 35 milionů korun, podle bělohradského starosty Pavla Šubra bude ale konečná částka zřejmě nižší. „Věříme, že výběrovým řízením cenu snížíme. Stavbu však chceme provést v pasivním standardu, neboť na takové stavby je možné získat dotaci, což ale může zvýšit její cenu o 10 až 15 procent," vysvětluje Pavel Šubr. Na realizaci budou použity kromě peněz z prodeje zámku i finance za prodej dětské léčebny a některých pozemků.

Nový úřad by měl nabídnout větší archiv, obřadní místnost, z níž by se vycházelo do parku směrem k řece Javorce, a přestěhovat se sem má informační centrum.