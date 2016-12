Prodej pozemku u hotelu Start je zatím na mrtvém bodě

Jičín – I když původně měli zastupitelé na svém posledním letošním zasedání schválit prodej pozemku před hotelem Start, určeného pro výstavbu parkoviště, nakonec je celá záležitost otevřená. Po zveřejnění záměru se o plochu ucházejí další čtyři subjekty.

Opravy jičínského hotelu Start.Foto: DENÍK/Jan Jireš

Původně měla pozemek pro parkoviště koupit společnost Hotel Start Jičín s.r.o. za cenu 1 700 Kč/m2 + DPH. Majitelé hotelu měli uhradit kupní cenu do 6 měsíců po podpisu kupní smlouvy a parkoviště vybudovat nejpozději do 1. 5. 2018, tedy do otevření hotelu. Dále měla firma vybudovat přeložku veřejného osvětlení a zřídit věcná břemena pro infrastrukturu umístěnou v převáděných částech pozemků a v případně potřeby vlastnicky vypořádat za cenu v místě a čase obvyklou skutečné zaměření stavby parkoviště a terasy do 6 měsíců po jejich dokončení a geometrickém zaměření.



Na základě zveřejněného záměru byl doručen městu otevřený dopis společnosti CF INVEST spol. s r.o., která žádá o revokaci předchozích rozhodnutí města ve věci prodloužení smlouvy s firmou Hotel Start Jičín s.r.o. Mimo jiné v tomto dopise společnost nabídla, že koupí výše uvedené pozemky za cenu 2 200 Kč za metr čtvereční. Šestého prosince pak přišla samostatná nabídka od této společnosti na koupi výše uvedených pozemků tím, že společnost akceptuje podmínky vyvěšeného záměru. Záměrem prodeje těchto pozemků je vybudování parkoviště a terasy. Terasa je však neoddělitelnou součástí hotelu a ve vlastnictví společnosti Hotel Start Jičín s.r.o, a proto společnost CF INVEST spol. s. r.o. nemůže naplnit účel zveřejněného záměru. Nabídka nebyla městem přijata. Nyní se o pozemek hlásí další tři zájemci.



Jan Ent za společnost Hotel Start se o osud parkoviště na zmíněném pozemku nebojí. „Pozemek je jako věcné břemeno součástí kupní smlouvy k Hotelu Start, chtěli jsme ho od města odkoupit, ale pokud k tomu nedojde, nic se nemění."



Město tak vlastně nemůže vázaný pozemek prodat jinému zájemci bez toho, aby kupující převzal veškeré závazky. Rivalové tak asi neuspějí.