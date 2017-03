Přijďte na vyprávění cestovatele

Hořice - Spolek Strozzi zve na přednášku Vojtěcha Marka Stopem z Vladivostoku domů. Koná se ve čtvrtek 16. března od 18 hodin v přednáškové místnosti za knihovnou. Dobrovolné vstupné bude věnováno na opravu zámku.

Stopem z Vladivostoku domůFoto: Archiv autora

Vojtěch Marek o sobě a o svém vyprávění: Jsem pětadvacetiletý rodák z Heřmanova Městce. V současnosti studuji na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity a zastávám post místopředsedy Mladých křesťanských demokratů. Posledních několik let odjíždím každé léto stopem do zahraničí. Začínal jsem ve dvojici, kdy jsem dojel z Česka na Balkán, poté do Skotska a poslední cesta ve dvou vedla na Nordkapp. Poté jsem uskutečnil dvě cesty stopem sám. První z Čech do Kyrgyzstánu a zpět, druhou z Vladivostoku domů. Jazyky mi na škole nešly, navíc jsem se učil jen anglicky a francouzsky, což na Východě naprosto nevyužijete. Jsem tak trochu důkazem toho, že nejlépe se naučí člověk plavat, když ho hodíte do rybníka a počkáte, zda vyplave.

Stopování bylo v našich zeměpisných šířkách dříve zcela normálním způsobem dopravy. Bohužel už to tak není a čím více na západ, tím horší. Proto jsem se rozhodl stopovat na východě. Doletěl jsem tedy do Vladivostoku a odtamtud se vracel stopem zpět domů, do Pardubického kraje. Aby to nebylo příliš krátké, vzal jsem to přes Jakutsk a Petrohrad. Přednáška s projekcí fotografií je o tom, co můžete zažít v Rusku, jak se tam lidem žije a jaký je jejich pohled na nás Evropany. A taky o tom, kolik toho musíte vypít, abyste prostopovali celou zemi. V případě zájmu je možné přidat krátký přídavek o Donbase, kde jsem přespával pár kilometrů od fronty a usínal za dělostřelecké přípravy.