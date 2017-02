Přihlaste se na výlet s Klubem českých turistů

Jičín – KČT Jičín zve na dvoudenní výlet do Luhačovic a jeho okolí, zájezd je pořádán ve dnech 20. a 21. května.

Z Luhačovic.Foto: Archiv KČT Jičín

Společně navštívíme Zlín, Luhačovice, Uherské Hradiště, Velehrad, hrad Buchlov, Modrá – Živá voda. Turistické tůrky: z autocampu U Přehrady do Luhačovic a zpět – 11 km. Prohlídky Velehradu, Uherského Hradiště. Z hradu Buchlov pak po turistickém značení do zámku Buchlovice - 4 km.

Odjezd z Jičína: sobota 20. května v 6 hodin.

Příjezd do Jičína: neděle 21.května kolem 20 hodin.



Ubytování je zajištěno v Autocampu U Přehrady v Luhačovicích. Cena výletu: 750 Kč pro člena KČT Jičín a 900 Kč pro nečlena KČT. Cena zahrnuje: jednu noc ubytování v Autocampu se snídaní, lázenský poplatek, dopravu.



Zaplatit celý poplatek (75O nebo 900 Kč) do konce března, a to hotově u paní Veselé v Tylově ulici 14 (u brány naproti lékárně) nebo poslat celý poplatek do konce března na účet číslo 284496334/0300, do kolonky zpráva pro příjemce napsat své jméno. Po zaplacení na účet pošlete prosím mail o zaplacení na mailovou adresu veselacijp @seznam.cz nebo pošlete SMSkou zprávu o zaplacení na telefonní číslo 739 640 063.

za KČT Jičín pořadatel výletu Josef Veselý