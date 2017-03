Přežije obchod v Milovicích?

Milovice u Hořic - Malé vesnické obchody se v posledních letech potýkají mnohdy s existenčními problémy. Krámky z vesnic pomalu mizí.

Obchod na vsi, ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Situace se ještě více zkomplikovala po zavedení elektronické evidence tržeb, kdy mnoho drobných živnostníků, a to nejen v obcích, svoji činnost ukončilo. Obchody ale často ve vsích plní důležitou funkci a především pro starší obyvatele jsou nenahraditelné. Nechodí tam jen na nákup, ale třeba si i popovídat. A toho si jsou moc dobře vědomi i v Milovicích. Poté, co provozovatel zdejšího obchodu odešel po jednadvaceti letech do důchodu, začal starosta Alois Jirsák o zachování prodejny bojovat.

„Měli jsme velký strach a přemýšleli, jestli do toho vůbec jít, jelikož trend je spíše vesnické obchody zavírat. Ale u nás má dlouholetou tradici a neuměli jsme si představit, že by tu nebyl," konstatuje starosta a dodává, že sehnat dalšího nájemce bylo složitější než si vůbec dokázal představit. „Kontaktoval jsem zhruba pět řetězců, osobně navštívil tři vietnamské obchodníky a rovněž jsem oslovil několik místních. Zájem byl ale nulový. Nikdo nechtěl v činnosti pokračovat," popisuje počáteční problémy Jirsák, který se nakonec jedné kladné odpovědi dočkal.

„Za vesnické krámky se musí bojovat," shoduje se prodavačka i starosta

„Od jedné firmy nám přišla nabídka, kde byly dvě podmínky, a to symbolický nájem a sto tisíc ročně za to, že u nás obchod budou provozovat," kroutí hlavou starosta Alois Jirsák, podle kterého nepřipadalo v úvahu, aby na sebe provoz krámu vzala obec. „Přemýšlel jsem nad tím, ale poté, co jsem si zjistil podmínky mi došlo, že tudy cesta nepovede.

I přes počáteční neúspěchy se Milovicím obchod pronajmout podařilo. „Nový provozovatel nám mimo jiného přislíbil své působení na dobu neurčitou a prodejnu sám vybavil novým zařízením. Ale nebylo to zadarmo," prozrazuje Jirsák, podle kterého musela obec ze svého rozpočtu budovu zmodernizovat. „Jednalo se jen o malou rekonstrukci, kdy došlo k zateplení objektu, instalaci nového osvětlení a klimatizace a úpravu skladových prostor," objasňuje první muž radnice.

Obec tedy do opětovné zprovoznění obchodu musela investovat přes dvě stě tisíc. „Nejsou to konečné náklady. Když jsem to počítal, vyšlo mi, že každého občana bude provoz potravin ročně stát jednu korunu. Myslím si, ale že to není převratná částka a můžeme být rádi, že tu prodejna zůstala zachována," usmívá se Jirsák a za velkou výhodu považuje i otevírací dobu, která bude celodenní, včetně sobot. V turistické sezóně je pak možnost i nedělního provozu. „Vzhledem k tomu, že naše obec provozuje koupaliště s kempem a v létě sem zavítá velké množství turistů, rozšíření otevírací doby v hlavní sezóně se nebrání obec ani provozovatel," sdělil starosta a dodal, že také prodavačku musel sehnat sám.

MÍSTNÍ JSOU VDĚČNÍ

„Nový nájemník právě kvůli otevírací době trval na tom, aby to byl někdo z obce a neztrácel čas dojížděním. Alespoň v tomto jsme měli štěstí a moji nabídku přijala paní, která před tím pracovala dvacet let ve zdejší hospodě," usmívá se starosta. Místní si snahy starosty velmi cení a jsou vděční, že zachování potravin v obci vybojoval. „Jsem moc ráda, že se to podařilo. Alespoň nebudeme muset jezdit na nákupy až do Hořic. Hlavně aby chodili zákazníci a prodavačce se tu líbilo a byla spokojená," chválí rozhodnutí radnice Ludmila Knížková a i další obyvatelka Milovic neskrývá radost. „Je moc dobře, že se to povedlo a pan starosta to vybojoval. Určitě teď budu míň jezdit do Hořic. Taky se mi libí prostředí a sortiment je určitě bohatší. Jediné, čeho se tak trochu obávám je, aby měli dostatek pečiva i odpoledne," dělí se o své obavy paní Soňa.

A spokojená je také prodavačka Dagmar Nosková. „Podle mě mám velkou výhodu v tom, že většinu místních znám. Budu se jim snažit vyjít vstříc. Myslím si, že je důležité za obchody na vesnici bojovat, neměly by se rušit, tak jako se to děje teď. Proto doufám, že to tady bude fungovat," věří zkušená prodavačka.