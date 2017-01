Pracovní stáž v Londýně pro studenty Masarykovy obchodní akademie v Jičíně

Jičín / Londýn - Jak poskytnout studentům kvalitní vzdělání? Jak je připravit na jejich budoucí profesi? Toto jsou zásadní otázky, které si kladou pedagogové Masarykovy obchodní akademie, a jednou z odpovědí je nabídka pracovních stáží v zahraničí.

Ilustrační foto.Foto: David Vondráček

Na podzim roku 2016 začal tedy na MOA Jičín další dvouletý projekt financovaný Evropskou unií v rámci programu Erasmus+ zajišťující třítýdenní praxi v londýnských firmách. Jelikož je celý projekt financován Evropskou unií, účastníkům je vše poskytnuto zdarma. První skupina celkem osmi studentek se do Londýna vypraví v červnu 2017 a za rok je bude následovat další. Jaký je vlastně hlavní cíl těchto stáží? Zeptejme se koordinátora těchto stáží Mgr. Martina Peterky:

„Hlavním cílem je samozřejmě poskytnutí kvalitního vzdělání, které našim studentům pomůže nejen při zdokonalování jejich angličtiny, ale v budoucnu povede i k většímu uplatnění na trhu práce, a to jak u nás, tak i v zahraničí. Dalším cílem je ale také možnost vyzkoušet si pobyt v zahraničí bez přítomnosti rodiny, což vede k větší samostatnosti." A jaké zážitky a zkušenosti si účastníci stáží z Anglie přivážejí?



„Před odletem jsou všichni tak trošku nervózní. Někdo více, někdo méně. Především představa samostatného pohybu v londýnské dopravě je pro mnohé noční můrou. Ale po dvou dnech si všichni zvyknou a vše je bez problémů. V minulosti jsme nabízeli jen dvoutýdenní stáže a účastníci pak vyjadřovali lítost, že to vše brzy skončilo… V současnosti se proto již jedná o třítýdenní pobyt a tak doufáme v ještě krásnější zážitky. Soužití našich studentů s hostitelskými rodinami i s kolegy v práci je bezproblémové, až přátelské. A to se domníváme je podstatným vedlejším produktem těchto stáží. Osobní zkušenost toho, že lidé v zahraničí jsou stejní jako my a je možné s nimi navázat přátelství."

Přitom by ale bylo jistě chybou trávit celý čas v práci, protože Londýn nabízí bezpočet zajímavostí k prozkoumání. O víkendu tedy studenti společně s doprovázejícím pedagogem navštíví londýnské památky a další zajímavosti.

Tímto grantem ale vše neskončí. Masarykova obchodní akademie se totiž připravuje na podání žádostí o další granty na pracovní stáže, a to nejen ve Velké Británii, ale také ve Španělsku a Německu. Věříme tedy, že tato jedinečná zkušenost bude nabídnuta i budoucím studentům. MOA