Pozvánka na seminář o budoucnosti Valdštejnské lodžie

Jičín – Seminář na téma: Čestný dvůr a Theatron se uskuteční ve středu v zasedací síni městského úřadu.

Ilustrační foto.Foto: Jan Kaňka

Program semináře:

Úvodní slovo – Petr Hamáček (5 min)

Možnosti rekonstrukcí Valdštejnské architektury a poznatky o historickém vývoji – Ing. arch. Petr Uličný (15 min)

Projekt záchrany historického kina v Liberci – Ing. Arch. Jiří Žid ze spolku Zachraňme kino Varšava (15 min)

Koncepce využití prostoru Theatronu a jeho přínos – Jiří Vydra (15 min)

Architektonický koncept Theatronu a jeho zázemí – Ing. Arch. Radek Jiránek (15 min)

Diskuze.



Areál je již pět let využíván jako celoroční kulturní centrum s ojedinělou koncepcí a dramaturgií.

Stavební úpravy by měly vyřešit nejen problém s působením o.p.s. v nevyhovujích prostorech a sloužit k účelům konkrétní kulturní organizace, ale měli bychom se zamýšlet nad co možná nejvariabilnějším užitím realizovaných prostor. Rádi bychom tímto seminářem seznámili odbornou i širokou veřejnost s navrhovanými plány stavebních úprav historické památky. Zároveň nad tímto tématem rozvinuli diskuzi a dali možnost všem se vyjádřit k dalším krokům v rekonstrukci. Seminář proběhne ve středu 1. března od 17 hodin ve Velké zasedací místnosti Městského úřadu na Žižkově náměstí.



Pozváni jsou členové zastupitelstva, odborní pracovníci městského úřadu, členové o.s. Lodžie a Valdštejnského imaginária o.p.s, zástupci místních médií a odborná veřejnost. Jiří Vydra, kastelán Valdštejnské lodžie