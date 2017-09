Pomoc nemocnému Matějovi míří i z hořického pivovaru

Hořice - Třináctiletému nadšenému fotbalistovi Matějovi Kučerovi z Miletína byla před necelým rokem diagnostikována rakovina krve. Pro úspěšnou léčbu je klíčové najít vhodného dárce kostní dřeně.

Hořický pivovarFoto: DENÍK/Pavla Franzkiová

„Již na pivních slavnostech jsme pomáhali našemu kamarádovi zprostředkovat a najít dárce kostní dřeně pro jeho syna Matěje. Dnes s aktivitou pokračujeme," uvádí místní pivovarníci.

Pokud chcete pomoci a je vám do třiceti pěti let, přijďte dnes do pivovaru JungBerg. Stačí vaše vůle darovat krev a nechat se zapsat do registrů dárců kostní dřeně, čímž můžete případně pomoci nejen Matějovi, ale i dalším podobně nemocným.

„Zájemci se nemusí o nic starat. V každou celou hodinu odvážíme dobrovolníky do Fakultní nemocnice v Hradci Králové na odběr krve. Přivezeme je zpět, zdarma v pivovaru občerstvíme hořickým pivem a provedeme pivovarem," popisují průběh odpoledne.

„Rozhodl jsem se téhle příležitosti, jak pomoci Matějovi, využít. Pojedou se mnou ještě další dva kamarádi," říká šest a dvacetiletý místní fotbalista.

Dobrovolníci se můžou dostavit od 13 hodin. Poslední odvoz do Hradce Králové je počítán na 16. hodinu.