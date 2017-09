Polemika nad Rumcajsovou lavičkou

Jičín - K letošním Rumcajsovým padesátinám chtěla legendárnímu loupežníkovi předat dárek i jičínská radnice. V lipové aleji mu instalovala dřevěnou lavičku, která nezůstala bez odezvy. Mnozí se pozastavují nad její pořizovací cenou, sto třicet tisíc se jím zdá příliš. Rumcajs by ale rozhodně neměl z polemiky, která se strhla nad jeho dárkem, radost.

Rumcajsova lavička v JičíněFoto: Archiv

Postavička loupežníka se zrodila v hlavě spisovatele Václava Čtvrtka, podobu mu vtiskl výtvarník Radek Pilař.

Spisovatel Václav Čtvrtek (původním jménem Cafourek) do Jičína dojížděl jako malý kluk ke svému dědečkovi. Ten bydlel v Revoluční ulici naproti lipové aleji, kde Rumcajsova lavička slavného loupežníka připomíná.

Radnice už před mnoha lety chtěla na tento dům instalovat pamětní desku, nedohodla se však s majiteli.

Letos vypsala soutěž o návrh lavičky, přihlásilo se sedm autorů výtvarných projektů.

Pětičlenná komise vybírala nejvhodnější nápad bez toho, aniž by znala autory. Líbil se projekt spolku Balbineum s cenou 131 tisíc. Ten nabízí kombinaci dubových fošen, které podpírají pískovcové patky a pojí je patník nad úrovní lavičky osekaný do tvaru domku s naznačenými dveřmi a okny. Na hraně fošny je dokola požadovaný nápis.

„Jedná se o umělecký artefakt a jako vám se to nelíbí, jsou lidé, kterým se lavička líbí,“ obhajoval záměr při nedávném jednání zastupitelů místostarosta Petr Hamáček.

POLITIKAŘENÍ?

Cena lavičky je ale pro některé opoziční zastupitele nemravná. Josef Kužel nenechal na dárku nit suchou. „Jsou to tři pilíře a dvě fošny, nad cenou zůstává rozum stát, to snad ani není možné,“ rozhořčuje se nad výsledným dílem a zároveň představuje koncept dřevěné lavičky, která by byla levnější. „Nejste dobří hospodáři,“ útočí na vedení města.

Místostarosta Petr Hamáček záměr obhajuje s tím, že šlo o soutěž s hraniční cenou 170 tisíc korun. Další zastupitel Luděk Havel pokládá cenu za přijatelnou, podle něho jde o artefakt trvalé hodnoty.

Autor lavičky, spolek Balbineum, bezesporu vyhověl podmínkám zadání. „Nechci to komentovat, připadá mi to absurdní. Cena je adekvátní vzhledem k použitému materiálu a instalaci. Podle mě není důvod k debatě,“ míní spoluautor Robert Smolík.

Lavička byla instalována naproti domku, kde žil dědeček Václava Cafourka, známějšího pod jménem Václav Čtvrtek. Spisovatel pro děti a mládež, autor povídek, románů a her a populárních pohádkových příběhů je považován za pokračovatele klasiků českých pohádek. Za války žil s rodiči v Jičíně. Na lavičce je nápis: …když vymýšlím pohádku, přichází mi na pomoc ten dědečkův dům…, v něm pobýval v dětství spisovatel Václav Čtvrtek, autor příběhů o loupežníku Rumcajsovi. Stojí naproti s č.p. 139. Osobitou výtvarnou podobu Rumcajsovi vtiskl malíř Radek Pilař.