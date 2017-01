Pokud přijdou do Hořic dotace, R 35 překlene lávka

Změny, které přispějí k rozvoji měst a obcí v letošním roce, a také přání starostů do nového roku.

Vizualizace lávky pro pěši a cyklisty přes silnici R35 u HořicFoto: MěÚ Hořice

Hořice - Někdo vstupuje do nového roku s řadou předsevzetí, jiný má před sebou čistý stůl a starostové by naopak měli mít jasno, jak bude pokračovat rozvoj jejich měst a obcí.



Aleš Svoboda, starosta Hořic slibuje, že v letech 2017 a 2018 se mají místní na co těšit.

Projekt „Cesta kamene" a rekonstrukce hořického muzea za 27 mil. korun bude výraznou změnou v možnostech prezentace městského muzea a kultury v širokém slova smyslu.



„Pokračování investiční akce v Otakarově ulici a další etapa restaurování převlékáren na našem jedinečném koupališti bude zase vyžadovat velkou míru tolerance a trpělivosti všech občanů, kterých se tyto akce budou dotýkat. Za to bych chtěl všem předem poděkovat," vzkazuje starosta Hořickým.

Letos čeká Hořické dokončení rekonstrukce hasičské zbrojnice a její slavnostní otevření, spojené s oslavami 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů a 25. výročí činnosti profesionální jednotky HZS. Tato investiční akce byla také zahájena v loňském roce.



V průběhu roku 2017 bude dále dokončena etapa opravy budovy MŠ Na Habru a Aleš Svoboda věří, že staronovou tvář této budovy včetně terénních úprav ocení nejen děti, ale všichni, kdo chodí okolo.



„Předpokládám, že radost uděláme těm, kteří chodí rádi po Hořicích a okolí pěšky. Čeká nás totiž rekonstrukce Gothardské cesty podél Smetanových sadů nebo lesní cesty od Hlohové kaple do Dachov. Pokud se nám podaří uspět s některým z následujících projektů jsme připraveni je v roce 2017 také začít realizovat. Jedná se o lávku pro pěší a cyklisty přes R 35, novou autobusovou halu, 4 sociální byty v ulici Pod Lipou, nový trávník na fotbalovém hřišti, cyklostezku Hrachovec – Chodovice nebo rekonstrukci na sídlišti Pod Lipou. Rozhodnutím zastupitelstva dojde ke změně parcelace v ulici Karla Kofránka a na konci letošního roku bychom chtěli nabídnout zájemcům o stavbu rodinného domu 10 stavebních parcel.

Kdybych měl zmínit na co se občané Hořic mohou v letošním roce těšit, tak by to mohly být například Oslavy Hořických trubiček. Mnozí si jistě vzpomenou na oslavy 650. výročí města Hořice, na kterých vystupovali zástupci našich partnerských měst z Trstené, Jablonky a Kerepese. Díky přidělené dotaci je letos opět u nás přivítáme společně se zástupci našeho dalšího partnerského města z polské Strzegomi. Závěrem bych rád všem čtenářům popřál, aby letošní rok byl lepší nebo alespoň stejně tak dobrý, jako byl rok 2016 a především přeji všem pevné zdraví."