Pohádkový Jičín se spojí s čabajkovým městem Békéscsabai

Jičín – Město se chce zapojit do nového maďarského projektu na podporu cestovního ruchu, konkrétně do projektu turistického centra města Békéscsabai z Maďarska (partnerské město slovenského Martina).

Ilustrační foto.Foto: Jan Kejval

Půjde o mezinárodní spolupráci v oblasti cestovního ruchu a tento maďarsko-slovensko-polsko-český projekt by byl financován z Višegradského fondu. Zapojí se do něho český Jičín, slovenský Martin, polský Kalisz a maďarský Békéscsabai.



V každém z informačních center jednotlivých měst má být vytvořen informační koutek, kde by byly k dostání brožury všech partnerů. Vytvořeny mají být také nové turistické brožury v jazycích všech partnerských zemí, zdokonaleny webové stránky v jazykových mutacích zapojených zemí a proběhly by vzájemné návštěvy na největších akcích daného místa, na kterých by se města prezentovala.



V Jičíně by se partneři zúčastnili Valdštejnských slavností v roce 2018. Dále jsou v plánu studijní cesty s návštěvou partnerských zemí a prezentací turistické nabídky, poskytnutí příležitosti pro prezentaci a představení partnerských zemí v místních sdělovacích prostředcích dané země apod. Předpokládané náklady pro město Jičín jsou 27 000 Kč. Projekt potrvá od 1. dubna do května 2018.



„Iniciativa tentokráte vzešla ze slovenského Martina, který spolupracuje s maďarským městem Békéscsabai, které je proslulé výrobou čabajek. Projekt má být zajímavý v tom, že se týká informačních center, a tak všechny aktivity budou zaměřeny na rozvoj cestovního ruchu v daných lokalitách. Symbolicky uhradíme pouze tisíc euro, vše ostatní bude zaplaceno fondem," upřesňuje místostarosta Jan Jiřička. Radnice si od záměru slibuje větší příliv maďarských turistů.