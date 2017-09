Pohádka. Objímala jsem se s Duškem

Jičín - Před svým vystoupením v Masarykově divadle v Jičíně Jaroslav Dušek relaxoval. Přepadli jsme ho v šatně, kde odpočíval a byl to výjev jak z pohádky Tři vlasy Děda Vševěda. Ve svém oslňujícím šatě a se stříbrnými vlasy na polštáři zářil jako Slunce a navíc do éteru vyzařoval pozitivní energii, která byla v prostoru přímo hmatatelná.

Jaroslav Dušek přijel na festival Jičín - město pohádky s Malou vizitou. Zároveň se podepsal do pohádkové kroniky a prozradil, jaký má vztah k pohádce.Foto: DENÍK/Iva Kovářová

Do Jičína přivezl hru Malá vizita. O kolikáté vystoupení jde však vůbec netušil stejně jako my. A protože přijel v rámci festivalu Jičín – město pohádky, nabízela se otázka, jaký vztah má k pohádkám. Dotaz oblíbeného herce nezaskočil, naopak.

V pohádce je podle Duška zachycena vnitřní skutečnost, která je pro dítě celkem přirozená. Svět je živý, stromy, zvířata, skály, voda. „To je ten pravý svět, to není pohádka. Pak z nějakých důvodů jsou děti přemístěny do pohádky o dospělosti, a to je o tom, že máte být úspěšní, vydělávat peníze, být odpovědní za svůj život, a to všechno vás odvede ze skutečného vnitřního světa. Pak zase přijde stáří, kdy se tam vracíte, nacházíte kontakt s přírodou, stromy, vodou, ptáky a vracíte se do světa vnitřní pohádky. To je krásný svět, symboly, fantazie,“ míní svérázný herec, který chodí bosky a netají se svojí láskou k přírodě a všemu přirozenému.

Jako malý kluk měl nejraději smyšlenou pohádku, kterou mu vyprávěl tatínek. Byla o lvu, který chodil krást slepicím vejce. „Četl jsem Ferdu Mravence, měl jsem rád i filmové ztvárnění, bál jsem se ovšem zlého šneka. Miloval jsem pohádku o Kostěji nesmrtelném. Četli jsme doma Erbenovy pohádky, Němcovou, představoval jsem si Zlatovlásku, jak ji září vlasy a bylo pro mě obrovským zklamáním vidět film, kde žádné vlasy nezářily. Přišlo mi to jako veliký podvod,“ vzpomíná Dušek.

Pohádka nemá být podle něho obrazově ztvárněna, je určena pro vnitřní představu. Má se vyprávět do ucha, večer za šera, potichu, jemně, kdy si pak dítě vnitřním zrakem všechno představuje. To je největší devíza pohádky, neboť aktivuje vnitřní představivost.

Je čas se zvednout a odejít. Děkuji za rozhovor, natahuji ruku, ale Jaroslav Dušek mě přirozeně obejme. Cítím z něho pokoru, upřímnost, vyrovnanost, přirozenost. Mám pocit, že se známe léta a mám chuť se k němu přitulit a zůstat… Zazvonil zvonek, aby upozornil na začátek představení. Konec pohádky, vracíme se do reality.