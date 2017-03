Podél Cidliny budou Jičíňáci korzovat, bloudit i sportovat

Jičín - Vedle největšího jičínského sídliště Nové Město má vzniknout odpočinková zóna za více než 50 milionů.

Zóna v Jičíně kolem Cidliny.Foto: DENÍK/Petr Vaňous

Podél řeky Cidliny se v budoucnu budou Jičíňáci nejen procházet a odpočívat, ale u největšího jičínského sídliště Nové Město má vzniknout i plocha pro sportovní aktivity, odpočinková místa, grilovací koutky, herní místa pro děti, případně plochy pro in-line bruslení i vodní plochy. Radnice se letos pokusí znovu získat na projekt za více než 50 milionů dotaci 25 milionů korun. Pokud město podporu získá, vznikala by zóna s parkem v horizontu asi pěti let. Do její tvorby se zapojí i místní.

Oddychová zóna



Náklady na vybudování odpočinkové zóny podél Cidliny jsou více než 50 milionů korun. Město žádá už podruhé o dotaci v Programu Nadace proměny, kde může získat až 25 milionů korun.

Radnice po konzultaci s Nadací Proměny oslovila vloni školáky a výsledkem bylo přes 70 zdařilých prací, které nastiňovaly, jakým směrem by se měl Jičín při zřizování klidové zóny vydat. Děti by tu chtěly mít lanové centrum, altán, venkovní posilovnu, bludiště, cyklostezku, horolezeckou stěnu, piknikovou louku nebo trampolínu. Myslely ale i na toalety nebo automat na pečivo. Padly také návrhy na maxi hru ‚Člověče nezlob se', kopec na sáňkování, autodráhu, tabuli na malování, stromovou rozhlednu a model města Jičína.

PLACENÉ PARKOVÁNÍ

Další zapojení místních se týkalo parkování. Z celkem 121 anketních odpovědí vyplynulo, že více než čtvrtina dotázaných by měla zájem o parkovací stání nebo garáž.

Městu se podařilo vykoupit všechny pozemky a prosadit u ČEZ přeložení vedení vysokého napětí. „Na základě posunu v projektu jsme se rozhodli ke konci března o nadační podporu z Nadace Proměny znovu požádat. Získat můžeme až 25 milionů. Dalších asi 30 milionů se město zaváže v příštích pěti letech do lokality investovat. Nadace by pak městu měla pomoci nejen s realizací, ale i s přípravou architektonické soutěže," vysvětluje projektová manažerka Štěpánka Kolcová.

Projekt „Odpočinková zóna Cidlina" obnáší úpravu prostranství mezi Cidlinou a sídlištěm Nové Město. Mimo parkové úpravy zde má vzniknout i prostor pro parkování.

(kov, md)