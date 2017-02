Po morové ráně přišel Zeman

Nová Paka /AKTUALIZOVÁNO/ - Humorně zahájil prezident Miloš Zeman páteční setkání s Novopačáky. „Prostudoval jsem si vaší historii a zjistil jsem, že vás v minulosti potkala řada zajímavých událostí.

Město vyhořelo, postihla ho morová epidemie a teď jsem přijel já," zavtipkovala hlava státu. Zaplněné Masarykovo náměstí nenechalo prezidenta vydechnout. Lidi zajímala kauza Peroutkův článek Hitler je gentleman, který se stále nepodařilo dohledat. Nicméně podle slov samotného prezidenta bylo prokázáno, že Peroutka byl ve své době fascinován nacismem, což potvrdil soud. Toto tvrzení dokládá Zeman citací jednoho z pěti nalezených Peroutkových článků.

„Německá půda ještě nikdy nezrodila tak velkou osobnost jako je Adolf Hitler," ocitoval Ferdinanda Peroutku prezident. Miloš Zeman také připustil možnou omluvu, kterou mu soud nařídil za jeho výrok o zatím marně hledaném Peroutkově článku Hitler je gentleman. „Samozřejmě, že se omluvím. Vzhledem k tomu, že kancelář prezidenta podala dovolání, jemuž bylo vyhověno, omluva z mé strany přijde v momentě, kdy toto odvolání bude zamítnuto," slíbil první muž státu.



Vítězslava Crhu zajímalo rozpuštění národního zlatého pokladu a otázka prezidentovy další kandidatury. „Vše oznámím 10. března na tiskové konferenci," reagoval Miloš Zeman. Ke zlatým rezervám upřesnil, že ty prodal bývalý guvernér Josef Tošovský. „Teď už není co prodávat. Už je jen zbytek, který se používá pro ražení mincí. Televize si všimla prodeje zlata s desetiletým zpožděním," nenechal si Zeman ujít příležitost „rýpnout" si do médií.

A oslovit prezidenta se nebáli ani školáci. „Pane prezidente, v jednom televizním vystoupení jste měl sako nakřivo. Můžu se zeptat proč?" A prezident přiznal: „Nejenom sako, ale i kravatu, příliš mi lichotíš," odvětil.

DOTAZY VEŘEJNOSTI

Jeden z dotazujících Zemana pochválil za jeho přístup k Rusku a zdůraznil, jak je důležité, že se prezident snaží s tímto státem komunikovat a udržovat vřelé vztahy.



„Podle některých jsem agentem Ruska, Číny a po zvolení Donalda Trumpa také americkým agentem. Mohu vám říci jediné. I když jsem pro přátelské vztahy s těmito zeměmi, vždy jsem byl a budu agent České republiky," reagoval Miloš Zeman a za tato slova si u obecenstva vysloužila další velký potlesk.



Další dotaz z řad veřejnosti se týkal Romů. Mladý muž chtěl konkrétně znát názor hlavy státu na romskou menšinu. „Jde o jednu z etnických skupin, u které je problém s integrací do české společnosti. Je ovšem snaha tyto potíže řešit, a to různým způsobem," konstatoval Zeman. On sám si myslí, že každý, kdo odmítá nabízenou práci bez závažných důvodů, má žít pouze z existenčního minima, a to bez ohledu na etnickou skupinu.

„Znám i spousty bílých občanů, kteří se řadí do skupiny flákačů," uzavřel toto téma prezident.



Podle atmosféry, která na packém náměstí po celou dobu panovala a i podle potlesku a smíchu, který se z publika často ozýval, když Zeman mezi vážná témata sem tam přimíchal nějaký ten vtípek, se dá se soudit, že v malém podkrkonošském městečku má prezident dost příznivců. Mezi ně se řadí i Květa Hejsková a Jindřiška Knapová, které si přišly v pátek na náměstí splnit svůj sen.



„Chtěly jsme ho vidět na vlastní oči a také bychom se s ním moc rády vyfotily. Velmi mu fandíme a pokud bude pan Zeman opět kandidovat, má náš hlas," říkala na začátku setkání paní Květa. „Jsem vaše fanynka a já bych byla moc ráda, kdybychom se spolu mohli vyfotografovat," vyslovila své přání.

„Rád vás obejmu kolem krku, jen z toho proboha nedělejte selfie, tam i ti nejkrásnější lidé vypadají jako totální idioti," bodoval prezident a lidé tleskali.

„To je úžasné. Málem jsem se nezeptala, jelikož jsem se trochu styděla. Teď mám ale neskutečnou radost. Celá se chvěju," neskrývala své dojetí šťastná žena hned po focení s hlavou státu.

Na příjezd prezidenta se chystal také starosta Josef Cogan - více čtete ZDE:



Miloše Zemana nevyvedl z míry ani dotaz jednoho z jeho „nevoličů", a to, co si o jeho kandidatuře myslí jeho expředseda poradců Mirek Šlouf.

„Přibližně čtyři roky jsem s ním nemluvil a z toho vyplývá, že nemohou vědět, co si myslí. Vím, co si o tom myslí jiné lidé," pokyvoval Zeman hlavou.

I když starosta Josef Cogan si původně ruku s prezidentem podat nechtěl, na packém náměstí se s ním v pátek při jeho návštěvě přivítal.

„Při schůzce s prezidentem padly dotazy lokálního charakteru a ekonomické," řekl k setkání představitelů města s hlavou státu v budově Střední školy gastronomie a služeb Nová Paka. „Měl jsem určité pochybnosti k veřejnému jednání, ale jak jsem řekl, byť s prezidentem ve spoustě věcí nesouhlasím, tak jsem zásadní zastánce otevřené a slušné diskuze, která je základním kořením demokracie."

DARY PRO HLAVU STÁTU

Z Nové Paky si prezident odvezl pivo ze zdejšího pivovaru a araukarit, část zkamenělého stromu, kterou prý může i objímat. Na památku dostal také dřevěnou sukovici. „Vystoupení pana prezidenta se mi velmi líbilo, nad očekávání přišlo hodně lidí, věřím, že pan prezident si odnesl dobré dojmy. Jen mě trošku mrzely některé dotazy občanů," hodnotí setkání Šárka Geisselová.



Prezident se setkal se zástupci města v budově Střední školy gastronomie a služeb Nová Paka. Mistr Pavel Hruška mu s mladými kuchaři připravil na zoubek kanapky s uherákovou pěnou a zdravější se žervé a ovocem.



Na oběd se prezident přesunul do Ježkova statku. Tady mu meníčko nachystal kuchař Vladislav Plodr. Pan prezident měl výběr ze čtyř variant, nakonec si zvolil krémovou česnekovou polévku, králíka s hořčičnou omáčkou a šunkovými knedlíčky, závěrem okusil tažený hruškový závin s ovocem a vanilkovým přelivem.



„Tréma trošku byla, hlavně aby bylo chutné maso a povedla se omáčka. Pan prezident byl spokojený," usmívá se i spokojený kuchař.

V Ježkově statku se na závěr prezidentovy návštěvy uskutečnila tisková konference, při níž prezident zhodnotil návštěvu Královéhradeckého kraje.



„Jste jeden z nejšťastnějších krajů, nemáte problémy s nezaměstnaností, rostou zde mzdy, jen jste bohužel nejstarší kraj v republice," zmínil Miloš

Zeman s důrazem na potřebné zajištění zdravotnické péče a zkvalitnění systému pečovatelství. Zeman přiznal, že měl radost i z vysoké účasti veřejnosti při své třídenní cestě. Konkrétně ho potěšili v Jaroměři, kde ho vítalo zaplněné náměstí. „Fascinovala mě vrchlabská Škoda Auto," přidává další chválu na vrub návštěvy.