Plukovní den historické vojenské jednotky už po pětadvacáté

Železnice – Již po pětadvacáté se konal Regimentstag neboli Plukovní den 73. historické jednotky pěšího pluku.

Členové se tradičně sešli v restauraci U Jindry, aby zhodnotili rok uplynulý a připravili se na rok následující. „Loňský rok byl ve znamení dvou významných událostí, a to sto padesáté výročí prusko-rakouské války a stoletého výročí úmrtí císaře Františka Josefa prvního. Absolvovali jsme dvacet akcí, největší byla večerní rekonstrukce bitvy u Jičína na Valdštejnově náměstí," zhodnotil rok jednatel pluku Rudolf Koldovský a dodal, že 2017 bude o poznání klidnější. Ponese se spíše v duchu příprav na rok 2018, kdy uplyne sto let od konce první světové války.



Tradiční historickou jednotkou 73. pěšího pluku prošlo za dvacet pět let jejího působení zhruba padesát členů. Dnes jednotka čítá přes dvacet členů. Nejmladšímu je teprve patnáct let a do pluku vstoupil právě v sobotu na zkušební dobu jednoho roku.

„O Spolku jsem se dozvěděl od dědy, který se zná s panem Koldovským. Vždy mě zajímala vojenská historie a tak doufám, že si tady rozšířím své znalosti a i se budu moci někam podívat. Také sbírám vojenské uniformy. Zatím mám pouze tři," prozradil žák deváté třídy Jiří Mühl, který se připravuje na studium na střední škole. Historie to ale nebude.

A má podle mladého muže historický pluk budoucnost? „Podle mě ano, i když si rozhodně nemyslím, že mladí mají o něco takového zájem. Kamarády bych nikdy nepřesvědčil, aby šli se mnou. Nezajímají se o to a nebaví je to," uzavírá čerstvý kadet.