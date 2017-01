Plechová kavalerie ze soboteckého náměstí zmizí

Sobotka - Už vloni v létě upozorňoval starosta Lubor Jenček, že obyvatele i návštěvníky malého městečka v Českém ráji čekají změny. Ty se budou týkat parkování na náměstí, které je nyní zadarmo.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Iva Kovářová

Pro letošní letní sezónu tomu tak pravděpodobně už nebude. Momentálně probíhá jednání ohledně pronájmu dvou parkovacích automatů. „Nad tímto krokem uvažujeme už delší dobu a letos dojde zřejmě na jeho realizaci. Nechtěli jsme placené parkování zavádět v zimě, přišlo nám to neúčelné. Léto bude pro odzkoušení systému ideální" vysvětluje starosta a ujišťuje místní, že systém bude přátelský.

„Nechceme auta z centra vyhnat úplně, ale jejich počet zredukovat. Cílem skutečně není šikanovat občany, kteří si jedou na náměstí udělat krátký nákup. Co se nám ale nelíbí je přístup některých lidí, kteří náměstí využívají jako odstavné parkoviště při dopravě do zaměstnání směrem na Mladou Boleslav. Sjede se jich čtyři, pět aut a po sesednutí do jednoho tu zbylá zůstávají celý den. Obdobně si parkování na náměstí vykládají někteří turisté. Odloží tu auto, sundají kola a jednou na cyklovýlet po okolí. Zbytečně pak blokují parkovací místa," upozorňuje Jenček a jeho slova potvrzuje i místní podnikatel Jiří.

„Ano, skutečně tady tento problém je. Myslím si, že stání na náměstí mělo být zpoplatněno už dávno. Přijde mi bezohledné vůči ostatním, když tu někteří stojí celý den jen proto, že nemusí nic platit," zlobí se podnikatel.

Problémem může být skutečnost, že Sobotka nemá městskou policii, která ve městě ani nikdy nebude. To bude radnice zřejmě řešit hlídačem, který bude na platební morálku dohlížet a pomoci by měl i kamerový systém, který bude pro tento účel nutné doplnit.

Sobotečtí nemusí mít strach. Starosta si je plně vědom, že by měli mít určité zvýhodnění. „Zatím nevíme, jak přesně bude systém fungovat. Jednou z variant je i parkovací karta na SPZ automobilu. Na tu by měli nárok pouze občané s trvalým pobytem v Sobotce případně prokazatelně zde žijící. Zdali by se určité zvýhodnění týkalo i zdejších podnikatelů je ale ještě otázkou k řešení," zamýšlí se první muž radnice. Lubor Jenček se ale nebrání ani dalším možnostem jako například první půl hodina zdarma pro všechny. Je to v tento moment o nalezení nejméně nespravedlivého systému.

Vybrané peníze radní chtějí využít na rekonstrukci náměstí, která je rovněž dlouho diskutovaným témat. „Poměrně často slýcháváme názory typu, že náměstí je k poměru Sobotky nedůstojné nebo že mělo být dávno opraveno. A ano, já s tím souhlasím a začali jsme v dané věci první realizovat první přípravné kroky, ale pak má tento prostor právo si na sebe, byť minimální částku třeba na zpracování projektu, vydělat. Peníze nejsou ale jedinou a ani nejdůležitější motivací. Jde i o to, aby v letní sezóně nebylo náměstí plechovým hájem".

POPLATEK MŮŽE POMOCI

Ani paní Kateřina z vedlejší vesnice nemá se zavedením placeného stání v centru Sobotky problém. „Nevidím jediný důvod, proč by tomu tak být nemělo. Mě to nevadí. Myslím si, že alespoň prvních deset minut by mělo být zdarma. Do Sobotky moc nejezdím, ale třeba o víkendu, když si vzpomenu, že jsem zapomněla něco koupit, sjedu tam do obchodu. V tomto případě by se mi asi moc nelíbilo, kdybych platit musela," pokyvuje hlavou mladá žena.

A se zpoplatněním parkoviště souhlasí i vedoucí informačního centra Pavlína Havlová. „Mně by to nevadilo vůbec, ba naopak bych placené stání uvítala. Podle mého názoru tento krok Sobotce prospěje. Máme krásné náměstí a když nebude naskládané auty, možná sem zavítá i více turistů. A také místní senioři budou více aktivní. Často dopoledne vyráží auty do zdejší cukrárny a poplatek za parkování by je přiměl ke zdravotní procházce," usmívá se vedoucí íčka.