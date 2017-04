Páteřní silnice mezi Jičínem a Trutnovem prochází opravou

Nová Paka - Páteřní komunikace mezi Jičínem a Trutnovem prochází další opravou. V Krkonošské ulici v Nové Pace byla zahájena rekonstrukce mostu, s omezením provozu se tu počítá minimálně do srpna.

Most v Krkonošské ulici v Nové Pace prochází rekonstrukcí. Doprava je řízena přes den pracovníky firmy, v noci semafory.Foto: DENÍK/Iva Kovářová

Ředitelství silnic a dálnic už renovovalo hlavní tepnu od kruhové křižovatky směrem k restauraci Mája v délce necelých dvou kilometrů za 37 milionů korun včetně DPH. Od roku 2015 zde došlo k výměně všech vozovkových vrstev. Součástí stavby je modernizace propustků, opěrných zídek i přemostění. Právě nevyhovující most v Krkonošské ulici stojí za zpožděním zakázky, která měla být hotova na podzim loňského roku.

Důvody zdržení vysvětluje zástupce investora Miroslav Gregor: „Nezískali jsme včas stavební povolení, které by navazovalo na rekonstrukci komunikace, jenž skončila vloni v září, " říká Gregor.

Stavba nového mostu za 13,5 milionů s DPH si vyžádala přeložku inženýrských sítí, výstavbu lávky pro pěší a náhradní komunikace pro vozidla.

Opravovaný úsek je dlouhý třicet metrů a automobily zde budou projíždět jednosměrně. „Opět jsou ve městě fronty aut, ale už jsme si na to zvykli. Provoz je přes den řízen pracovníky firmy, s čímž máme dobré zkušenosti. Řidiči se tu dlouho nezdrží," komentuje omezení místostarosta města Pavel Bouchner.

Zhotovitel zakázky pružně reaguje na provoz na krkonošské magistrále a ruční řízení na I/16 zajišťuje od pondělí do čtvrtka v době od 6 do 18 hodin, v pátek do 19 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin a v neděli od 12 do 19 hodin.