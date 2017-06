Parkování už nebude zadarmo

Sobotka - Centrum města pod loveckým zámkem Humprecht je od jara do podzimu přeplněné zaparkovanými auty. Radnice se po letech rozhodla stání aut zpoplatnit. Místní se nezlobí, naopak se diví, proč se s placením tak dlouho otálelo.

Parkování na náměstí už zadarmo nebudeFoto: Archiv

„Nevím, proč to tak dlouho trvá, v Evropě jsme snad posledním náměstím, kde se parkovné neplatí," směje se místní Jan Čurda. „Souhlasím, určitě mi to vadit nebude," říká k novince Lenka Prudičová z Dolního Bousova. „Budu parkovat někde jinde, kde se neplatí," krčí rameny Jaroslav Šperlink a vysvětluje: „Mně nejde o tu korunu, ale na automaty nevidím, musím tahat brýle, je to komplikované."

S iniciativou nyní přišel starosta Lubor Jenček. Vysvětlil, že radnice chce omezit množství odstavených aut na náměstí Míru, a to zejména těch, která v centru města parkují dlouhodobě.

„Na náměstí se vejde až devadesát aut. Někdy se tu nedá ani projít. Výběrem poplatků chceme omezit zejména počet aut, která tu stojí celý den. Přitom před úřadem je patnáct parkovacích míst a o víkendu zejí prázdnotou. Budeme pokračovat ve vytváření dalších ploch mimo centrum, v příštím roce vznikne parkoviště v Boleslavské ulici, před budovou České pošty," rozvíjí před námi záměr místostarosta Jan Janatka.

Režim je nastaven jasně, první hodina parkování je pro všechny zdarma.

Druhá hodina bude řidiče stát 10 korun, částka pak narůstá každou další hodinu o desetikorunu. Celodenní parkování vyjde na sto korun. Místní mají také možnost získat dva typy parkovacích karet, žádat o ně mohou na městském úřadě.

NOVÝ REŽIM

„Očekáváme negativní reakce, i když překvapivě místní zatím tento krok kvitují," říká Janatka.

Nový parkovací režim spustí v Sobotce 15. června, do té doby budou v blízkosti infocentra a kašny nainstalovány dva parkovací automaty. K provinilcům bude radnice zpočátku benevolentní, později bude na dodržování daných pravidel dohlížet policie nebo pověřený úředník městského úřadu. Půjde o zdokumentování neoprávněného parkování, postih pak bude řešit odbor dopravy městského úřadu v Jičíně. Ten může naúčtovat za nerespektování dopravní značky pokutu od 1500 do dvou tisíc korun. Placení parkovného jiné změny do centra Šrámkova města nepřinese, vyznačení stání na rozbitý asfalt se radnice brání, nakloněni tomu nejsou ani památkáři. O tom, jak se využijí peníze z parkovného, je také rozhodnuto.

„Nečekáme žádné závratné sumy, peníze zůstanou alokovány v rozpočtu města na rekonstrukci náměstí," cituje Janatka rozhodnutí radnice.