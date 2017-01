Pamlskovou vyhlášku nepřežily ani mléčné výrobky či celozrnné pečivo

Jičínsko – Hromadné uzavírání školních bufetů, omezování prodeje „nezdravých potravin", rušení automatů s nápoji a jídlem.

To vše řeší od nového roku základní školy a víceletá gymnázia. Většina ředitelů nové nařízení považuje za zbytečné a extrémně přísné.

MLÉKO DO ŠKOL

Jednou z perliček je hrozba zrušení evropského projektu Mléko do škol. Ani výrobky, které jsou v jeho rámci nabízeny, totiž nesplňují striktní požadavky české vyhlášky. „Tento program má výjimku jen do konce školního roku, co bude poté, těžko říct. Možná se budou moci prodávat neochucené jogurty a mléko," není si jistá ředitelka Základní školy Miletín Jana Velichová.

„V naší škole fungoval bufet přes dvacet let. Školáky i rodiče jeho uzavření mrzí. Prosili nás, abychom to ještě zvážili. V nabídce nebyly mimořádně nezdravé potraviny. Podle mého názoru vyhláška naopak podpoří děti v nákupu nezdravých věcí. Půjdou do obchodu a koupí si přeslazenou limonádu a brambůrky. Tento sortiment jsme u nás vůbec nenabízeli," upozorňuje ředitelka a doufá, že si zákonodárci uvědomí, jaký nesmysl zplodili.



V Základní škole Komenského Hořice se na otevření školního bufetu teprve těšili, ale poté, co byla schválena pamlsková vyhláška, bylo po plánech. „Máme vše připravené. Prostory i povolení od jičínské hygieny, ale vzhledem k této blbosti jsme od otevření kiosku upustili," prozrazuje ředitel Kamil Vávra.



Velký problém mají víceletá gymnázia, kde si část dětí v kantýně nakoupit může a část ne.

NEPROŠEL ANI CELOZRNNÝ ROHLÍK

„Ten zákon nemá hlavu ani patu. Jen doufám, že bude brzy zrušen. U nás kantýna funguje dál. Děti od primy do kvarty mají vstup zakázaný. Ostatní žáci i učitelé ji ale využívají dál," vysvětluje ředitel Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické Nová Paka Pavel Matějovský a dodává, že se po celou dobu v kantýně snažili nabízet zdravé jídlo. „Podle vyhlášky se kromě pitné vody nedá prodávat vůbec nic. Vždyť ani vícezrnný rohlík nesplňuje požadované parametry. Má totiž čtyři procenta cukru a může mít jen tři celé šest. Od pekařů ale víme, že když cukru dáte méně, těsto nevykyne," kroutí hlavou nad nesmyslností nařízení Matějovský.



Mezi nazlobenými názory jsme ale našli člověka, který si myslí, že se jedná o krok správným směrem.



„V kantýně nemají být nezdravé potraviny typu přepalované tuky, cukry nebo sůl. Možná bych povolil prodávat zdravé potraviny, jako jsou ovoce a zelenina. Přestože je mnoho otázek, nová vyhláška je správné rozhodnutí, nejen proto, že i špatné rozhodnutí je lepší než žádné," zní vyjádření zástupce ředitele Jaroslava Kostelníčka z hořického víceletého gymnázia.