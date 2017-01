Oprava školy v Kopidlně je prioritou

Kopidlno – Žáci zdejší základní školy se možná budou muset stěhovat. Město plánuje pokračovat s opravou budovy druhého stupně.

Stará budova školy v Kopidlně.Foto: Milan Havrda

Ta začala už v loňském roce nezbytnou rekonstrukcí střechy a stropu ve třetím podlaží. Nyní chtějí zastupitelé podat žádost o evropské dotace a objekt dát kompletně do pořádku. Podle starostky Hany Masákové je tato akce pro Kopidlno prioritou na další dva roky.



„Podáme žádost o dotaci na rekonstrukci speciálních učeben a dílen. Rovněž počítáme s výměnou oken, novou fasádu a vybudováním spojovacího koridoru, který bude sloužit jako hlavní vstup školy a bude propojovat budovu druhého stupně, víceúčelovou sportovní halu a jídelnu.



Předpokládané náklady se nyní pohybují okolo padesáti miliónu," představila budoucí plány Masáková.

Vzhledem k tomu, že se jedná o práce ve velkém rozsahu, je nutné počítat s uzavřením této budovy, a to zhruba na rok.

„Náhradní prostory pro výuku máme. Děti by mohly docházet například do pavilonu nad jídelnou, kde se nachází jazykové učebny. V objektu prvního stupně bychom mohli využít učebny družiny. Po konzultaci s vedením školy, při počtu dětí, které máme, by se to dalo zvládnout, ale bude k tomu zapotřebí velká dávka trpělivosti ze strany učitelů a rodičů." konstatuje starostka.



Pokud se městu podaří získat dotaci, stavební práce by mohly být zahájeny ještě letos s plánovaným dokončením v roce 2018.

„Pokud by se nám finance nepodařilo získat, museli bychom hledat jiné finanční zdroje a rekonstrukce by probíhala postupně. Víme, ale, že už je neodkladná a více než nutná. Ta budova je opravdu ve špatném stavu," upozorňuje H. Masáková