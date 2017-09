Omluvenky pro předškoláky. Novinka, která přináší papírování a starosti navíc

Jičínsko - Máte doma předškoláka? Pokud marodí nebo si chce prodloužit víkend u babičky, nezapomeňte jeho absenci včas oznámit mateřské škole. Na poslední rok ve školce má totiž přichystaný svůj omluvný list.

Předškoláci, ilustrační foto.Foto: Deník/Karel Pech

„Mateřské školy musí mít školní řád. Ředitelkám přibyly nové povinnosti, které dříve neměly,“ říká vedoucí jičínského odboru školství Miroslav Kazda.

Poslední rok předškolního vzdělávání je od září povinný pro všechny děti minimálně na čtyři hodiny denně, pět dní v týdnu.

„Nemusí však chodit o prázdninách,“ upřesňuje ředitelka mateřské školky Máj v Jičíně Lenka Černá. „Na posledním školení ředitelů a ředitelek bylo řečeno, že potvrzení od lékaře nemáme vyžadovat,“ dodává k tématu Černá.

K novým nařízením se ozývají kritické hlasy ze strany odborné veřejnosti i z řad rodičů. Jak dál postupovat v případě, že se objeví rodič, který své pětileté dítě do školky neposílá? Pětitisícová sankce je všem jasná. Pokutou to končí nebo dostane záležitost na starost správní odbor či orgán sociálně-právní ochrany dětí? Jasné pokyny nejsou.

Maminka pětileté Natálky z Nové Paky chtěla, aby její dcera zůstávala vždy v pátek doma. Teoreticky to možné není, prakticky se nepřítomnost dítěte jen omluví. „K čemu to pak ale je? Metodika není evidentně vyjasněná. Nikdo nic pořádně neví,“ zlobí se mladá žena.

Pětileté dítě do neregistrované lesní školky či klubu nastoupit nemůže. Teoreticky. Prakticky cesta existuje. „Přihlásili jsme dceru do kamenné školky, ale v rámci individuálního vzdělávání. Tak může dál navštěvovat tři dny v týdnu lesní školku,“ popisuje Kateřina z Hořic. Dítě se pak musí do školky, ve které je zapsáno, dostavit jednou za tři měsíce na přezkoušení.