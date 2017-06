Objížďka v centru Hořic. Husovou ulicí neprojedete do konce června

Hořice - Před týdnem začaly stavební práce na částečné obnově povrchu komunikace v samém centru města. Silnice se opravuje pod náměstím Jiřího z Poděbrad jižním směrem po napojení odbočky v ulici Komenského. Celý severní úsek Husovy ulice je tedy až do 30. června pro veřejnou dopravu uzavřen.

OBJÍŽĎKA V CENTRU města není tak komplikovaná, jak se může na první pohled zdát.Foto: Archiv

Objízdné trasy jsou vedeny přehledně ulicemi Aloise Hlavatého, Aloise Jilemnického, Čsl. armády, Havlíčkovy, náměstí Jiřího z Poděbrad, Palackého náměstí a Sladkovského.

Místní řidiči a řidičky se shodují, že jim objížďky problémy nečiní. „ Pro řidiče, co do Hořic přijedou, to horší být může. Je to přece jenom hlavní příjezdová cesta do centra náměstí,“ míní jeden z motoristů.

„Čekala jsem větší dopravní komplikace. Objízdné trasy jsou velice krátké, vedou v centru města a jsou dobře označené. Jediné místo, kde doprava lehce houstne je v Havlíčkově ulici u pošty,“ uvádí Michaela Bělinová z městského infocentra.

Také Radoš Rykl, který má na starosti městské investice, potvrdil, že dopravní situace se zatím obešla bez komplikací. Všechny stavební práce na opravách místních komunikací běží podle stanoveného harmonogramu.