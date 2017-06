Obchvat Úlibic se začne budovat nejdříve za pět let

Úlibice - Stavba nové silnice mezi Jičínem a Hradcem Králové, která má zrychlit dopravu a ulevit obyvatelů Úlibic od aut, je stále ve fázi příprav.

Ilustrační fotoFoto: Deník / Mašínová Lucie

Ředitelství silnic a dálnic dokončilo dílčí část dokumentace přeložky silnice I/16 a po schválení územního plánu Úlibic a pravomocném územním rozhodnutí může začít výkup pozemků.

Stavba obchvatu Úlibic je součástí chybějícího tahu dálnice D35 z Turnova do Jičína a dále do Hradce Králové. V centru Úlibic, kde denně projede 12 a 14 tisíc aut, dojde díky ní ke snížení intenzity dopravy. Zdejší obyvatelé nebudou ohrožovat emise, hluk a prašnost. Provoz ve vesnici, která nemá na hlavním tahu přechod pro chodce, bude bezpečnější. Kdy? Začít stavět se má přibližně v roce 2022 – 2024. Volební slib bývalé hradecké zastupitelky Kláry Dostálové, že nová silnici do Hradce bude přivedena během čtyř let, je tak k pousmání. Cena stavby je odhadem 1 miliarda 084 milionů.

Schválení územního plánu v Úlibicích se ale komplikuje. „Při veřejném projednávání byly vzneseny připomínky od místních občanů, takže další veřejné jednání bude v září a plán bychom mohli schválit do konce roku,“ přiznává problémy starosta obce Michal Kovář.

Stavba D35 Úlibice – obchvat je rozdělena do tří dílčích etap, první se týká mimoúrovňové křižovatkyÚlibice, druhá trasy dálnice D35 a třetí zahrnuje přeložku silnice I/16.

Začínáme v Úlibicích

Novostavba dálnice D35 v délce 1580 metrů se nachází mimo zastavěnou část Úlibic. Obchvat se napojí ve směru od Hradce Králové na silnici I/35 za obcí Lužany. Následně se odklání východně od Úlibic, překonává Úlibický a Tužinský potok a pokračuje přímým směrem k mimoúrovňové křižovatce Úlibice, kde se napojuje silnice I/16. „Tato mimoúrovňová křižovatka bude zatím vybudována jen částečně, a to s připojením dálnice D35 na Jičín a Novou Paku,“ popisuje záměr investiční referent ŘSD ČR, Správy Hradec Králové Michal Doubek. Dálnice D35 odtud totiž bude výhledově pokračovat do Turnova.

Součástí úlibického obchvatu je přeložka I/16 směrem na Novou Paku, která kopíruje vlevo stávající čtyřpruh a protíná silnici od Radimy, kde vznikne okružní křižovatka. Nový úsek pak pokračuje k mimoúrovňové křižovatce, která vyroste na silnicí I/16.

Nejdelší česká dálnice

Dálnice D35 představuje v současných plánech české dálniční sítě tzv. severní páteřní trasu spojující Čechy a Moravu. Poprvé se tento tah objevil v plánech dálniční sítě již v roce 1963, vedoucí z Hradce Králové přes Olomouc k Lipníku nad Bečvou, kde se měla napojovat na dálnici D47 (dnes D1). V současnosti je D35 plánována v trase Liberec–Jičín–Hradec Králové–Olomouc–Lipník nad Bečvou. Tato trasa propojuje tři krajská města a kříží dalších šest tahů dálniční sítě. S celkovou délkou přes 260 km půjde o jednu z nejdelších českých dálnic. Dopravní význam stavby dálnice souvisí i s nárůstem automobilové dopravy. Předpokládá, že průměrná denní intenzita provozu v obou směrech pro rok 2035 bude 19 400 vozů za 24 hodin.