Obchodníci už zboží nevystaví

Jičínsko - Hořice nechtějí na náměstí stojany se zbožím, ostatní města si jdou vlastní cestou.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Iva Kovářová

Na první pohled úhlednější náměstí a lepší průchodnost po chodnících. To se snaží zajistit nová vyhláška, která na náměstí Jiřího z Poděbrad a v Husově ulici omezuje sortiment vystavovaného zboží. Obchodníci zde mohou vystavovat pouze živé květiny a doplňkové zboží, a také ovoce a zeleninu. V centru už tedy lidé neuvidí stojany například s oblečením nebo brýlemi. Starosta Aleš Svoboda se tímto krokem rozhodl reagovat na hlasy veřejnosti, kdy se stále častěji objevovaly stížnosti na „zabarikádované" chodníky. „Problém měly především maminky s kočárky nebo lidé upoutaní na invalidní vozík. Navíc si myslím, že takovéto věci na náměstí nepatří a ani to nevypadá hezky," vysvětluje důvod rozhodnutí starosta a dodává, že na dodržování nařízení bude dohlížet městská policie. V případě porušení hrozí obchodníkovi několikatisícová pokuta.

Obchodníci už zboží na náměstí nevystaví

„Při prvním prohřešku to budeme řešit pravděpodobně domluvou. Pokud ale prodavač i přes varování bude zboží nadále vystavovat, musí počítat s pokutou," upozorňuje starosta, jehož kroky si většina místních chválí. „Já s tím naprosto souhlasím. Nedalo se tu pořádně projít a člověk musel stojany složitě obcházet. Klidně řeknu, že to bylo i tak trochu nebezpečné, když jste například musela vstoupit do silnice. Navíc to nevypadalo vůbec hezky a náměstí to dost ubíralo na atraktivitě. Já panu starostovi tleskám a moc ho chválím," uvedla paní Kateřina. Stejný názor má i maminka Jana.

„Je to dobře. Teď je to tu takové čistší a uklizenější. Ke všemu jsem někdy měla pocit, že obchodníci zboží vystavováním dost vnucovali a snažili se tak nalákat zákazníky. Takže je to stoprocentně lepší a podle mě starosta udělal dobře," hodnotí kladně novou vyhlášku mladá maminka.

JIČÍN SI JDE SVOJÍ CESTOU

Nová Paka ani Jičín si zatím vzor z Hořic brát nebudou. „Tento problém jsme také řešili, ale sortiment jsme nakonec neomezili. Neumíme totiž určit, co je vkusné či naopak. Stanovili jsme proto určité podmínky a to, že při vystavování zboží musí být zachován dvoumetrový průchod a musí být u zdi domu tak, aby nebylo vidět," seznamuje s pravidly na jičínském Valdštejnském náměstí místostarosta Petr Hamáček.

NOVÁ PAKA MÁ VLASTNÍ ZKUŠENOSTI

A stejný postoj zaujímá i starosta Nové Paky Josef Cogan. „Tuto situaci jsme řešili před několika lety. Přistupovali jsme k tomu ale asi trochu jinou metodou, kdy jsme na vystavované zboží pohlíželi jako na překážku na místní komunikaci. Byla přijata opatření, aby k tomuto nedocházelo. Jinak si myslím, že u nás nejsou s vystavovaným sortimentem velké problémy, takže nic takového zatím nepřipravujeme," říká první muž novopacké radnice a dodává, že situace byla o něco horší v podloubí před hotelem Centrál. Ten v loňském roce změnil majitele a došlo i ke změně skladby okolních obchodů, čímž tady problém s vystavovaným zbožím odpadl.