Občanská záložna tvrdě doplatila na spory majitelů s památkáři, chátrá

Pecka – Ozdobou historického centra Pecky se měla stát vedle opraveného kostela i secesní budova bývalé záložny. Ta je však ostudou městyse.

Občanská záložna v centru Pecky stále chátrá.Foto: DENÍK/Iva Kovářová

Kulturní památka je už osmým rokem v neutěšeném stavu. V roce 2009 ji od obce koupila za jeden milion korun pražská firma We Make Media s jednatelkou Ivanou Kaderkovou, manželkou tenisového bosse Ivo Kaderky. Ze stavby, která původně sloužila jako škola, Občanská záložna, později byla využita pro bydlení a pobočku České pošty, mělo vzniknout zázemí pro movitější seniory.

Městys byl projektu nakloněn a ocenil zejména to, že budova získá ztracený lesk a ožije. „Jsme z postupu prací zklamáni, přestavba není dokončena. Od podzimu se tu nikdo neobjevil, až v úterý se kouřilo z komína," zoufá si starostka Pecky Hana Štěrbová.



Záměr kompletně zmodernizovat budovu pozastavili v roce 2015 památkáři, kteří zjistili, že stavebníci se nedrželi projektu a provedli nedovolené změny. „Na podnět památkářů byla přestavba budovy čp. 51 zastavena," uvedl šéf stavebního úřadu v Nové Pace Zdeněk Perun.



Ve stavbě mohou vlastníci nemovitosti pokračovat poté, co památkáři vydají nové závazné stanovisko a proběhnou další schvalovací řízení. Ale i ta jsou ve hvězdách. „Měli jsme se sejít s vlastníkem objektu už na podzim. K setkání nedošlo, protože údajně stavbu zastavil," uvedl za památkáře z Národního památkového ústavu v Josefově Matej Kubina. „Naše firma už objekt nevlastní," uvedla Ivana Kaderková. Novým vlastníkem záložny je firma Game-management -consulting,s.r.o. Praha s jednatelem Ivo Kaderkou. Ten má údajně v záměru pokračovat.



„Bude to pokračovat pozitivně, pokud si památkáři přestanou myslet, že jsou páni světa a jen poroučí druhým, kteří budují za své peníze. Pokud z požadavků nesleví, pak to bude mít rozhodně zvláštní vývoj. Na dva roky zastavili stavbu, chovají se jinak, než jim určují pravidla. Nejsem zvyklý se bavit s hlupáčky. A pokud bude tento trend pokračovat, prodám objekt ruským zájemcům se sídlem na Kypru," nechává se slyšet Ivo Kaderka.