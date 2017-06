O Židech a jejich školách

Jičín - Anička Sedláčková je žákyní třetího ročníku jičínského Lepařova gymnázia. Zabývá se historií Židů. Činí tak důkladně, protože její přednáška v Židovské škole byla za krátky čas tady už druhá.

O Židech a jejich školáchFoto: Bohumír Procházka

Jmenovala se MEZI TRADICÍ A SEKULARIZACÍ a nesla podtitul Židovské školství 18.-19.století v našem regionu. Posluchačů přišlo 21, mezi nimi i přespolní i spolužačka. Je to už tradiční sestava, lidi se znají a počítají s tím, že si budou povídat a lektora neušetří dotazů.

Anička to zvládla. Zajisté nezná všechno, ale nevykrucovala se, mluvila zasvěceně. Věřím, že příprava přednášky dala jí zabrat. Jezdila po kraji, navštívila muzea a archivy, konzultovala. Pověděla, že cenné rady poskytla jí archivářka Eva Bílková a hebraistka Tereza Dubinová. Je příjemné, že židovská tématika je stále mezi lidmi aktuální , zejména v dnešní době, kdy problematika menšin je živá a i někteří politici ve snaze zalíbit se, holdují primitivním pudům, které mají blízko k rasismu.

Budova jičínské Židovské školy stává se kulturním centrem. A můžeme dodat, že i vzdělávacím. Kromě výstav, někdy i hudby, scházejí se tu lidé mnohé víry, či ateisté, kteří touží se k věci vyjádřit, povědět názor, zkušenost, či zeptat se. Tak bylo i ve středu, přednáška k tomu vyprovokovala. Může být, že rodí se diskusní centrum. Balbineum, které se tu schází na přednáškách o kultuře a jazyku, tomu napomáhá.

Mladí vnášejí tu do přednášení moderní prvky. Anička měla své povídání bohatě dokumentované. Fotky, citáty, tabulky, mapky, grafy. A tak uplynuly dvě hodiny, aniž se kdo nadál. Věru, neměli to učitelé za Marie Terezie snadné. A židovští tím spíše. Peněz málo, žáků mnoho. Kupříkladu do jedné třídy se vešlo jen padesát, ostatní museli přijít na druhou směnu odpoledne. Chodily zajímavé omluvenky. V jedné rodině měly děti velké boty a tak se bály, aby je cestou do školy neztratili. Bosá chůze byla nejen zdravá, ale i nutností. V židovských školách byly možné tři jazyky – němčina, čeština, hebrejština. Okolo volby bylo velké dohadování i stížnosti. Atd.

Ještě po skončení přednášky bylo čem diskutovat. Pozn. redakce – sekularizace znamená zesvětštění.

Bohumír Procházka