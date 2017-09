O víkendu bude úlibické peklo průjezdné

Úlibice - Jako v pekle, tak se cítili v posledních dnech dělníci při rekonstrukci kruhové křižovatky v Úlibicích. Uzel dvou dopravních tepen – I/16 na Krkonoše a 1/35 směr Hradec Králové se opravuje za částečné uzavírky a plného provozu.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Iva Kovářová

„Teplo, smrad a navíc neomalení řidiči, kteří místo aby sledovali směr jízdy stáčí okénka, motají se tu jako vítr v bedně, nadávají nám a hází po nás kelímky,“ přibližuje atmosféru v úlibickém kotli stavbyvedoucí Ladislav Grof. Na druhu stranu se není co divit že řidič ztrácí nervy, zejména ve směru od Jičína na Hradec tu protrpí někdy i hodinu.

Do úlibického kotle se přijel ve čtvrtek podívat i náměstek hejtmana Martin Červíček. Sám přiznává, že situace je neúnosná a s dopravci řeší změnu některých autobusových linek. Zatíženost a průjezdnost křižovatky je podle něho strašidelná.

AUTOBUSY MAJÍ NÁHRADNÍ TRASY

„Všichni bychom měli přemýšlet, co s tím uděláme. Prvořadě budeme řešit autobusové spoje, a to náhradními trasami, kdy nebudeme některé zastávky zajišťovat. Výlukové jízdní řády budou platit od úterý,“ slíbil náměstek. V pondělí se má Červíček sejít se zástupci investora, tedy Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Chce se s nimi pobavit o zrychlení prací a zkrácení termínu zakázky případně náhradních trasách pro třetí etapu prací.

Miroslav Gregor z hradeckého ředitelství ŘSD má řešení, a také dobrou zprávu pro řidiče.

„Uspíšit? Určitě, je dohodnuto, že tento týden se dokončí druhý úsek mezi odbočkou na Jičín a Hořice. Pokud se to podaří, v sobotu, v neděli a v pondělí bude kruhová křižovatka otevřena v provizorním režimu. Akce by se pak mohla zkrátit přibližně o deset dnů,“ počítá Gregor.

V příštím týdnu bude zahájena oprava nejvíce zdevastovaného úseku mezi Novou Pakou a Jičínem. Toho se silničáři obávají. Když ale půjde všechno bez problémů a příznivé bude i počasí, oprava třetího úseku by se mohla zvládnout během týdne od 5. do 9. září. V neděli 10. září odpoledne by mohla být křižovatka provizorně průjezdná.

Úsek mezi Novou Pakou a Jičínem tak bude kompletní i s vrchní obrusnou vrstvou. Na ni pak budou čekat zbylé dva úseky problematického uzlu.

„Žádáme kraje o změny termínu úplné uzavírky. Konečnou pokládku asfaltu bychom chtěli zvládnout v předstihu, a to o víkendu 16. a 17. září, nebo 23. a 24. září případně v původním termín 30. 9 a 1. října. Všechno záleží na tom, zda budou obce s novým termínem souhlasit,“ upozorňuje Ladislav Grof.

Novinky



Nově vyjedou od úterý autobusové linky po náhradních trasách. Nebudou už v Úlibicích čekat. Rekonstrukce má být zkrácena o deset dnů, původní termín dokončení byl 22. říjen. Jedná se o nových termínech úplné uzavírky kruhové křižovatky, kdy bude veškerá doprava vedena po objížďkách.