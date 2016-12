O větší bezpečí se u okruhu postarají zatím policisté

Hořice – Trpělivost s hazardéry nyní došla i radnici, která už dlouho hledá řešení nepříznivé situace. Všechny pokusy o nápravu ale doposud selhaly.

Hořická Maixnerova ulice.Foto: DENÍK/Alena Kaňková

„Už v minulosti jsme podnikli na základě stížností místních obyvatel několik kroků ke zlepšení situace. Probíhala například mediální kampaň, rozmístění billboardů a spolupracovali jsme i s městskou policií. To jsou ale všechno prostředky, jenž motorkáře omezují jen minimálně, a žádný z těchto kroků situaci nějak výrazně nezlepšil," uvedl na začátku podzimu starosta Aleš Svoboda a ujistil občany, že město bude v boji s neukázněnými řidiči i nadále pokračovat.

Jako jedna z variant se nabízela možnost na tento úsek umístit stacionární radar. Vedení Hořic tedy kontaktovalo firmu, která se zabývá měřením a dohodlo se s ní na zkušebním umístění radaru na problémový úsek. Ten zde byl nainstalován před konáním České Tourist Trophy, tedy motocyklových závodů, a data sbíral deset dní. Výsledky zas až tak překvapivé nebyly.



„Data ukázala, že během deseti dní, kdy byl na úsecích radar umístěn, zde projelo téměř osmdesát tisíc motorových vozidel. Z toho přibližně třicet pět procent překročilo povolenou padesátku," seznámil s výsledky na začátku září místostarosta Ivan Doležal.



Ještě na zářijovém veřejném zasedání zastupitelstva to vypadalo, že se stacionární radar stane od jara příštího roku postrachem řidičů na okruhu. Město se ale po domluvě s dopravní policií rozhodlo jeho instalaci o rok odložit.



„Rada města odsouhlasila a doporučila zastupitelstvu pronájem radaru s instalací v Maixnerově ulici. Následně jsem tedy jel do Jičína na odbor dopravy, kde jsem jednal s jeho šéfem Petrem Dejmkem. Ten mi přes hodinu vysvětloval, proč by bylo lepší od záměru ustoupit. Upozornil mě například na to, že jsem doposud nevyčerpali ostatní technické opatření jako například zúžení v daném úseku. Jako argument také uvedl, že měření rychlosti by měla provádět Policie ČR nikoliv městská policie," seznámil s výsledky jednání občany starosta Aleš Svoboda.



Nevýhodou měření úsekového radaru je také to, že zařízení změří rychlost a v případě jejího porušení pořídí foto. I tak ale pokuta nemusí směřovat za řidičem, ale nýbrž za provozovatelem vozidla.



„Šéfa dopravky Petra Dejmka jsem ještě pozval na jednání rady, kde jsme celou věc opět prodiskutovali. Po dlouhé debatě jsme došli k rozhodnutí, že umístění úsekového radaru odložíme o rok. Rovněž jsme se ale dohodli na rozšíření spolupráce s Policií ČR a posílení policejních hlídek na okruhu," ujišťuje obyvatele starosta.