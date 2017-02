O jičínské Íčko je stále mela

Jičín – Městské informační centrum (MIC) Jičín bylo v uplynulém roce jedním z nejvyhledávanějších v České republice.

„O radu, za vstupenkami či s jiným dotazem za námi přišlo přesně 111 637 osob, což znamená, že jsme v rámci republiky jedno z nejpoptávanějších Íček," chlubí se úspěchem šéf MIC Jakub Šeps.



Oproti roku 2015 se zvedla návštěvnost o 13 tisíc osob. Zdejší pracovníci vyřídili přes 4900 telefonických a emailových dotazů.



„Nejsou to čísla, která bych si vymyslel, ale máme snímač, který nám počítá příchozí. Data se pak posílají na českou centrálu cestovního ruchu a z těchto údajů vycházíme," ujišťuje nás Šeps o korektnosti čísel.

HURÁ ZA LOUPEŽNÍKEM

Zájem o MIC přičítá příjemnému letnímu počasí, kdy do zámku, kde Íčko sídlí, přišlo denně přes osm set návštěvníků. Turisté se nejvíce zajímají o loupežníka Rumcajse, vévodu Albrechta z Valdštejna a pak o Český ráj. Další zájemci si přicházejí koupit vstupenky na různé kulturní akce.



Když se lidé shánějí po Rumcajsovi, pracovníci MIC je posílají do interaktivní galerie Radka Pilaře, do Ševcovny – Rumcajsova muzea. V létě pak můžete věhlasného loupežníka potkat i s Mankou v samotném Jičíně. Vyhledávaná je i Cipískova cesta. Zájem je o nové suvenýry s tematikou Rumcajse – plecháčky, které jsou nejprodávanějším sortimentem i s omalovánkami.



„Nabídka pro děti je dobrá, ale určitě by šlo Rumcajse ještě víc zviditelnit. Přes zimu jsou expozice zavřené, takže je to trošku problém," přiznává šéf centra. Pohádková postavička bývalého jičínského ševce letos oslaví padesátiny a Íčko už k výročí plánují prodej magnetek a pohledů. Druhým nejvíce poptávaným cílem jsou pak Prachovské skály, Trosky i Kost.



Zahraničních návštěvníků je stabilně zhruba pět procent, ale v jičínském infocentru ovládají angličtinu i němčinu, takže domluvit se s hosty z Japonska, Islandu, Jižní Korey, Ameriky, Izraele a Afriky není problém.

„Nabízíme i další služby jako skenování, lidé se přicházejí ptát na autobusové spoje, kde sídlí opravář televizí, kde najdou finanční úřad," přibližuje Jakub Šeps poptávku.



Letos započne rekonstrukce původních prostor v podloubí zámku, kam by se mělo Íčko vrátit v příštím roce. „Propad návštěvnosti s přestěhováním do nádvoří byl dvacet procent. Současné prostory nejsou špatné, ale už se těšíme, až se vrátíme zpátky," přiznává Jakub Šeps.