O budoucnosti divadelního Theatronu v lodžii

Jičín - Metoda, kdy takhle probíhá veřejná práce není ještě v Jičíně dostatečně zaběhlá, ale koná se.

O budoucnosti divadelního Theatronu v lodžiiFoto: Bohumír Procházka

Seminář, kde každý z odborníků dostane svou čtvrthodinu. Podmínkou je bohatá fotografická a grafická prezentace. Kdo dnes neumí své myšlenky promítnout, měl by se nad sebou zamyslet. Aby měl Komenský radost. Vždyť on tohle propagoval už před čtyřmi stovkami let. I bez počítačů.

Je důležité pozvat všechny zainteresované. I ty, kdož mají na věc jiný názor. A otevřít pro obyčejné lidi. Myslím ostatní. Pan místostarosta Hamáček pověděl při zahajovací pětiminutovce, že takové semináře je dobré dělat s periodou půl až tři čtvrtě hodiny. A že kdo chtěl, tak přišel.

Napočítal jsem lidí 28, ale pak se ještě další trousili. Zastupitelové, spříznění i jeden opoziční, ale dobře kulturní. Samozřejmě lidé z Lodžie, tak zvaný Lodžieteam. Samozřejmě profesionálové z radnice, a další. Nezaznamenal jsem lidi z Balbinea. Ti mají své starosti s kolejí a konají tam dobře.

Tématem byl THEATRON. Divadelní sál v severovýchodním rohu dvora u Lodžie. Ono tam je, to divadlo, ale improvizovaně udělané. Ale kolik se toho tam už nahrálo. I šedesát, a možná víc, diváků se tam vmáčklo.

Téma theatronu otevřel pan Ing. arch. Petr Uličný, který přijel z Holandska, protože mu Lodžie leží v hlavě a mnoho už o ní vybádal. Zmínil se o historii. Nejdříve prostě jen dvůr. Čestný jmenoval se až za 100 let od svého vzniku. Tvůrce stál před problémem, jak dát jednopodlažní architektuře monumentální měřítko, aby náležela k Lodžii. Byly tam vikýře. Nevíme jak vypadaly. Na dvě okna jeden vikýř. Zanikly v 19. století. Bydleli tam zahradníci. Při rekonstrukci by se měla respektovat šestimetrová výška. Pozor na barvu. „Nejsem spokojen s tím, že byla Lodžie natřena na zelenou."

Spolek Zachraňme kino Varšava představil Ing. arch. Jiří Žid z Liberce. „Město se chtělo kina zbavit. Tak jsme založili občanský spolek. Spolek funguje na dobrovolné bázi, mezi členy jsou i architekti." Pan architekt přijel, aby ukázal, co všechno lze. Celá akce stála 3,5 milionů korun. Zatím. Celému dění pomohl příhraniční grant. „Liberec je tady. Ale museli přijít ze Žitavy, aby se dílo dařilo."

Kastelán Lodžie a šéf Imaginária Jiří Vydra představil záměr Theatronu v konkrétnější podobě. Idea využívání části Dvora pro divadlo historie přišla před pěti lety. Aby se mohlo začít hrát, byl položen provizorní strop. Zvýšené hlediště položeno na trubkové konstrukci. Hrálo a hraje se zatím na úrovni podlahy. Kolik už představení tu bylo. Například několik ročníků celostátního festivalu Malá divadelní inventura. I mnoho zahraničních souborů se vystřídalo. „Imaginace tu vychází líp, než realita."

Celá idea Theatronu spočívá v tom, že do severního průjezdu zajede auto souboru, vyloží se scéna i kostýmy a rekvizity. Budou tu šatny, ale i sprchy záchody a ostatní zázemí. Počítá se s rezidenčními pobyty souborů. Přijedou, ubytují se, budou zkoušet, dotvářet představení. Pak samozřejmě hrát. Pan místostarosta Hamáček k tomu následně dodal, že peníze takto investované budou se vracet.

Městský architekt Ing. arch. Radek Jiránek dostal za úkol výše řečené fantazírování převést do prvních výkresů. Mluvil o různých možnostech elevace, tedy stupňovitého sezení pro diváky. Výška stupňů by byla 45 cm a tak by se tu dalo sedět i bez židlí. Vysvětlil, že celé zařízení by mělo být jako multifunkční prostor. Využít i podkroví na společenské místnosti.

Nádhera pro všechny, kdo už divadlo v Lodžii zkusili. Jako herci, i jako pořadatelé. Jistě, že bude ještě mnoho dohadování. Nejen o detailech. Kdo zkusil, ví, kolika institucím musí se vyhovět, aby se předpisy naplnily. Všechno děje se v památkovém objektu. O velikosti nákladů nikdo se neodvážil mluvit. Ale všem pochybovačům odpověděl Petr Hamáček: „Nedělejme z Jičína, že je nějaký chudák." A připomněl, co všechno se už v Lodžii za poslední dobu udělalo.

Užitečné posezení konalo se ve středu 1. 3. 2017 od 17 hodin na půdě radnice. Kdo přišel, mohl si k věci říct svoje, nebo se zeptat. Dobrý pocit z toho, jak se v Jičíně koná.

Bohumír Procházka