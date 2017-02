Nový autobusový terminál bude diskutovaným tématem

Jičín – Radnice má v plánu koupit další pozemky u vlakového nádraží, kde má vyrůst nový autobusový terminál. O něm se bude ještě hodně diskutovat.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Iva Kovářová

Už v roce 2010 Jičín zařadil do nového územního plánu lokalitu nákladového nádraží jako plochu, kde vznikne nový autobusový terminál. V roce 2013 město zakoupilo budovy nákladového nádraží včetně pozemků. Nyní musí odstranit staré kolejiště, aby mohlo nakoupit další parcelu. Záměr zastupitelé podpořili, nad podobou nového autobusového terminálu se ale strhla ostrá výměna názorů.

Město už v roce 2013 koupilo budovy nákladového nádraží za 2,15 milionů korun. Nyní hodlá dokoupit pozemky o rozloze 12 400 metrů čtverečních za cenu 320 Kč za metr čtvereční. Odkup je ale provázán smlouvou o snesení kolejiště včetně výstavby části nového nákladového nádraží. Tato stavba má být zkolaudována do 31. prosince 2018, což je také termín, do kdy může radnice uzavřít kupní smlouvu na pozemky před budovou vlakového nádraží, které chce vlastnit.

KOLEJIŠTĚ MUSÍ PRYČ

Snesení kolejiště bude stát odhadem 18,5 milionu Kč bez DPH. Do ceny se promítla kontaminace podloží ropnými látkami. Stavební povolení na snesení kolejí platí do srpna 2017.



V letošním rozpočtu by se město podílelo na akci 2,5 miliony a v roce příštím dalšími zhruba 20 miliony.

Starosta města Jan Malý jednal s Českými drahami o možnosti dalšího posunutí termínu koupě nádraží o rok, tedy do 31. prosince 2019. Stanovisko ČD je však zamítavé.



Podle opozice je zbytečné kupovat tak velký pozemek, ČD ale část parcely neprodá.

O stěhování autobusového nádraží z historického centra do těsné blízkosti vlakového nádraží uvažuje město už několik let.

NOVÝ TERMINÁL MÁ ODPŮRCE

Vloni radnice představila nový terminál, který by měl úzce propojit dvě lokality – stávající autobusové nádraží, které by se mělo stát pouze průjezdným a Dělnickou ulici. Studie počítá s vybudováním tří okružních křižovatek. Na současném autobusovém nádraží by měla vyrůst hala jako zázemí pro cestující.



„Půjde o akci, kterou nejsme schopni realizovat z vlastního rozpočtu, počítáme s využitím dotačního titulu a úvěru," uvedl k projektu starosta města Jan Malý. Radnice chce záměr prezentovat před veřejností na jaře letošního roku.



Zastupitel Martin Puš kritizoval návrh podoby nového terminálu od architekta Patrika Kotase.



„Otázka je, kde na to vezmeme. Studii proveditelnosti jsem přečetl a jestli podle ní bude Jičín pokračovat, tak občany upřímně lituji." Bipolární, tedy dvoupólové řešení nádraží včetně velkého množství křižovatek kritizoval i zastupitel Ladislav Brykner.



Nový autobusový terminál tak bude v Jičíně zřejmě ještě hodně diskutovaným tématem.

Sousední Nová Paka má už projekt nového autobusového terminálu připraven.