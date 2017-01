Novopačtí hasiči hodnotili

Milan Pospíšil.Foto: Archiv sboru

V pátek 6. ledna 2017 se sešli členové Sboru dobrovolných hasičů z Nové Paky v novo-

packé zbrojnici, aby zhodnotili svoji činnost za uplynulý rok.

Úderem sedmnácté hodiny zahájil řídicí schůze Lubomír Exner Výroční valnou hromadu

novopackého sboru, na které přivítal vzácné hosty:

plk. PhDr. Libora Zikeše – ředitele HZS územní odbor Jičín, Mgr. Milana Pospíšila - místostarostu MěÚ Nová Paka, Jaroslavu Havlíčkovou - zástupkyni HVP pobočky Jičín, Václava Záveského, starostu okrsku č. 14, Mjr. Ing. Ladislava Oborníka, vedoucího oddělení IZS a služeb v Jičíně, Milana Slabocha a Eduarda Musila - představitele Autoklubu Nová Paka a zástupce ze sborů Vrchovina, Valdov, Stará Paka, Lázně Bělohrad a Studénka.

Sbor dobrovolných hasičů Nová Paka v současné době eviduje celkem 113 členů, z nichž je 27 mladších 18-ti let, 37 žen a 49 mužů. Nejstarší členkou sboru je paní Marie Vojtěchová, ta v letošním roce oslaví 96 narozeniny, jsou tu i 4 členové, kteří získali titul zasloužilý hasič – Josef Petr, Jiří Nýdrle, Marie Jislová a Blanka Pleváková. Sbor, který má již 142 let trvající bohatou historii, má ve svých řadách i 9 hasičů profesionálních a dokonce i dva členy, kteří zasedají v městské radě.

Hlavní zprávu o činnosti sboru v roce 2016 přednesl starosta sboru Bc. Milan Pospíšil. Jak vyznělo z jeho zprávy, činnost sboru byla i v uplynulém roce velice bohatá. Z kulturních akcí, pořádaných sborem, si získal velikou oblibu tradiční hasičský ples v P-Centru Militký, na kterém byla opět hojná účast návštěvníků, bohatá tombola a skvělá nálada. U příležitosti svátku svatého Floriána ( patrona hasičů) jsme opět zpřístupnili hasičskou zbrojnici široké veřejnosti a ve spolupráci s HZS jsme uspořádali Týden otevřených dveří. Tato akce se vždy setkává s velkým zájmem hlavně u mladé generace, loni tuto akci navštívilo 380 občanů z Nové Paky a okolí. V červnu jsme přijali pozvání našeho družebního sboru z Březové u Vítkova, kteří slavili 130 let od založení svého sboru. Plný autobus vyrazil na Moravu v sobotu ráno, dva z nás ( starosta a velitel ) však 271 km dlouhou trasu zvládli na kolech. Oslavy proběhly důstojně, při slavnostní schůzi jsme předali představitelům sboru z Březové drobné dárky a v neděli vyrazili na zpáteční cestu – všem se tento zájezd moc líbil. Dne 18.června proběhly v Nové Pace na Masarykově náměstí Slavnosti Slunovratu, kterých se účastnili nejenom novopačtí hasiči, ale i hasiči z okolních sborů. V sobotu dopoledne prošel městem slavnostní průvod, v jehož čela šla hlídka s naším historickým praporem a dále následovali malí i velcí hasiči se svojí historickou i současnou technikou. Účastnili jsme se i Dne otevřených dveří v místním pivovaru, kde jsme připravili ukázku naší techniky. V létě jsme pro členy sboru a jejich rodinné příslušníky opět uspořádali venkovní posezení spojené s grilováním. Tato tradiční akce je myšlena jako poděkování členům sboru za jejich obětavou práci. S naší historickou i současnou technikou jsme se se zúčastnili oslav založení sborů v okolí – nejprve v červenci 120. výročí založení SDH Vrchovina a poté, v září 135 let od založení SDH Pecka. Členové výjezdní jednotky pravidelně zabezpečovali asistenční hlídky na kulturních i sportovních akcích ve městě (plesy, divadelní představení v MKS, motoristické závody ve Štikovské rokli a jiné…). Velkou chloubou novopackých hasičů je i historická technika, PRAGA AN z roku 1928

a požární žebřík FORD AZ 18 z roku 1939. I díky našim sponzorům z řad místních podnikatelů se stále daří udržovat obě vozidla v provozuschopném stavu. Sbor nezapomíná ani na své starší členy, životní jubilanty jsme navštívili s gratulací a malým dárkem. V závěru roku jsme nafotili sborové tablo, abychom uchovali naše tváře pro ty, co přijdou po nás.

Na zprávu starosty navázal zástupce velitele výjezdové jednotky Karel Skolek. Ten nejprve omluvil časově zaneprázdněného velitele jednotky Martina Kubištu a pak přítomným představil výjezdovou jednotku packých hasičů. Ta byla v Nové Pace zřízena už v roce 1995 a v loňském roce převzalo 10 zakládajících členů od vedení města pozornost v podobě zlaté roční karty do nového bazénu. V roce 2016 měla jednotka 34členů a byla rozdělena na dvě družstva. Jedno, v počtu 20 členů, sídlí v Nové Pace a druhé družstvo má základnu ve Vrchovině se 14členy. Každé družstvo je schopné zasahovat samostatně. V loňském roce jednotka zasahovala u 26 událostí, největší požár likvidovali v rámci mezi krajské pomoci v Borovničce, kde hořel rodinný dům. Náročné bývají i zásahy při dopravních nehodách. Na podzim se jednotka účastnila námětového cvičení na Pecce, kde pomocí stříkaček PS12 byla provedena dálková doprava vody z rybníka pod náměstím až na hrad Pecka. Velitelé družstev a strojníci absolvovali pravidelné cyklické školení a 4 členové jednotky úspěšně zakončili kurz dýchací techniky v Bílých Poličanech. Muži z jednotky v Nové Pace se také účastnili okrskové soutěže v požárním sportu ve Studénce, kde v nabité konkurenci předvedli již tradičně jeden z nejlepších požárních útoků.

Další zpráva zazněla o činnosti oddílu mladého hasiče, kterou přednesla jeho vedoucí Denisa Povrová. Dětský kolektiv se i loni účastnil několika soutěží, včetně okresního kola ve Valdicích, kde mladší družstvo skončilo na druhém místě. Velice zajímavých závodů se naši mladí účastnili i v Miletíně, kde se soutěžilo nejenom v oblasti hasičiny, ale i zdravovědy. Zde náš dorost získal stříbrné medaile, starší žáci dokonce tuto soutěž vyhráli. Na podzimním branném závodě si naše starší družstvo doběhlo pro třetí místo. Oddíl mladých hasičů z Nové Paky v průběhu své existence vychoval již celou řadu hasičů, z našeho kolektivu vyrostli i dva profesionální hasiči – Jára Otta a Kuba Vilušínský, kteří oba slouží na stanici Nová Paka. I toto je vizitka dobré práce našeho oddílu a jejich vedoucích.

Svoji činnost zhodnotily i ženy. Ilona Jandová nejprve vystoupila za mladší družstvo, které se v loňském roce zúčastnilo tří závodů, započítaných do soutěže O pohár starosty OSH Jičín, kde si nevedlo vůbec špatně a celkově skončilo na 6. místě. V květnu se ženy umístily na krásném druhém místě při okrskových závodech ve Studénce. Díky tomuto umístění se také kvalifikovaly do okresního kola v požárním sportu v Jičíně. To proběhlo v červnu a naše ženy po perfektním útoku nakonec obsadily 4. místo, což je velmi pěkné umístění. Družstvo starších žen se loni věnovalo především soutěžím v tradičních disciplínách CTIF a tuto činnost shrnula Lenka Fejfarová. Hasičky z Nové Paky startovaly v celostátní lize, která se skládala ze čtyř náročných soutěží - v březnu v Hradci Králové, v dubnu v moravském Vlčnovu, v květnu v Praze a závěr byl v září ve Velkém Meziříčí. V celkovém pořadí bez rozdílu věku skončily v této lize na 4. místě. V září startovaly na 7. mistrovství ČR ve Dvoře Králové nad Labem – zde v kategorii nad 30 let skončily na 2. místě a vybojovaly titul vícemistryň republiky. Velkým úspěchem a povzbuzením do další práce bylo pro naše ženy ocenění, kterého se mu dostalo v závěru roku. Sportovní výbor města Nová Paka vyhlásil naše družstvo jako nejlepší sportovní kolektiv dospělých v roce 2016 v Nové Pace.

Tolik tedy alespoň krátce z celoroční činnosti sboru. Není myslím nutné dodávat, kolik hodin odvedou dobrovolní hasiči při cvičeních, školeních, brigádách, zásazích, soutěžích, úklidu…

Na závěr naší slavnostní schůze se rozproudila živá diskuze, ve které vystoupili všichni hosté.

V závěrečném usnesení si novopačtí hasiči odhlasovali, že se i nadále budou aktivně věnovat svému hasičskému poslání, vzorně pečovat o historickou techniku a dále rozvíjet práci s mládeží.

Lubomír Exner

SDH Nová Paka