Nová Paka bojuje o zachování pohotovosti

Nová Paka – Snaha města o zachování Lékařské pohotovostní služby (LPS) v Nové Pace zatím nebyla korunována úspěchem. Co bude dál, má napovědět analýza tříměsíčního provozu.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Iva Kovářová

Předvánoční atmosféru ve městě s více než devíti tisíci obyvateli rozčeřila zpráva, že v Nové Pace s koncem roku končí i víkendová lékařská pohotovost. Obyvatelům měla poskytovat ošetření nemocnice v Jičíně a v akutních případech záchranka.

Důvodem uzavření pohotovosti bylo především její nedostatečné personální obsazení. Radnice po jednání s krajem a Oblastní nemocnicí v Jičíně, která službu garantuje, vyjednala ústupek. Pohotovost zůstává do konce března v úsporném režimu.



„Důvody, proč pohotovost v Nové Pace změnit, jsou především odborné, méně důležité jsou systémové a až na závěr ekonomické. Nejde o to vás připravit o pohotovost, ale dělat to správně," apeloval na přítomné lékař Jiří Nový, zástupce primáře interního oddělení v Jičíně.



Za zachování pohotovosti bojovala sestra Zdena Kubánková, která pracuje ve zdravotnictví přes 30 let.

„Pačáci potřebují pomoc. Když se v pátek v poledne zavřou ambulance obvoďáků, lidé nemají kam jít s angínou, zánětem středního ucha, s obyčejným onemocněním. Řešíme tu obyčejné nemoci a obyčejné staré lidi, kteří na pohotovost přijdou a my jim pomůžeme."



Zastupitel Miloš Dušánek přišel s řešením. „Od ledna pohotovost funguje v omezeném režimu do konce března. Bylo tady řečeno, že když Nová Paka službu chce, tak si ji může zřídit. Nebránil bych se tomu. Stál bych o to, aby pohotovost nebyla zrušena dříve, než k tomu zastupitelstvo přijme závazné stanovisko."



„Chápu odborná stanoviska, ale Paka má se Starou Pakou přes 11 tisíc obyvatel. Souhlasili jsme s omezením lékařské pohotovosti, ale máme za to, že je nutné, aby tady byla v sobotu a v neděli dostupná odborná péče," říká starosta Josef Cogan. „Předpokládám, že pohotovost bude fungovat další měsíce, abychom našli trvalé řešení," dodává.