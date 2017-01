Nová Paka bojuje o lékařskou pohotovost. Jak to bude za pár týdnů?

Nová Paka – Lékařská pohotovostní služba (LPS) v Jiráskově ulici v Nové Pace má podle Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a Oblastní nemocnice v Jičíně nedostatečné vybavení, personální problémy a vysoké náklady na provoz.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Iva Kovářová

Za organizaci a zajištění LPS odpovídá kraj. Lékařskou pohotovostní službou se rozumí ambulantní péče poskytovaná pacientům v případech náhlé změny zdravotního stavu nebo zhoršení onemocnění. Poskytována by měla být sedm dnů v týdnu s návazností na jednotlivá pracoviště nemocnice.

Důvody, které směřují k jejímu uzavření. Tomu se však brání „pohotovostní" lékaři i sestry, obyvatelé města a rozhodnutí se nelíbí ani samosprávě.

Podle plánu měla být LPS uzavřena 31. prosince. Packá radnice se o novince dozvěděla těsně před vánočními svátky a rychlým jednáním ukončení LPS o tři měsíce oddálila.

„Chceme mít na stole výkaz ošetřených případů, přehled, kolik pacientů službu využívá, zkrátka veškeré podklady," říká k záměru jičínského špitálu starosta Josef Cogan, který v úterý jednal v Hradci Králové s náměstkem hejtmana kraje Alešem Cabicarem. Ten je názoru, že služby ambulance v Nové Pace využívá jen malý počet pacientů a z hlediska plnohodnotné péče je toto pracoviště po technické i personální stránce dlouhodobě problematické. Za jednacím stolem usedl i ředitel jičínské nemocnice Tomáš Sláma a náměstek Jiří Nový.

POZOR, ZMĚNA!

„Domluvili jsme se zatím na změně pohotovosti, která bude od 1. února funkční v sobotu od 8 do 14 hodin a v neděli do 12 hodin. Ředitel Sláma a náměstek Nový by se měli účastnit veřejného zasedání zastupitelstva, které se koná 13. února a tady prezentovat plánovanou restrukturalizace pohotovosti," konstatuje starosta Nové Paky Josef Cogan a pokračuje.„Druhá strana poukazovala, že není schopna naplnit dikci pro LPS, my by jsme byli rádi, aby služba byla zachována, byť nedostačuje kvalitativně," tvrdí starosta a dodává:

Změna LPS

Od 1. února dochází k úpravě v provozu lékařské

pohotovostní služby v Nové Pace.

Sobota 8.00 – 14.00 hod

Neděle 8.00 – 12.00 hod

V případě potřeby můžete 24 hodin denně volat na telefonní číslo

Krajského zdravotního informačního centra

841 155 155

Nejbližší zdravotnické zařízení s nepřetržitým je Oblastní

nemocnice Jičín.

„Je to hledání modelu, který by splňoval parametry vyhlášek a byl funkční. Všechno je otevřené, s vedením nemocnice nejsme úplně ve shodě, ale na víkendových službách a odpolední dostupnosti rychlé záchranné služby pro místní občany jsme se shodli. Jde nám o to, aby byla zajištěna kvalitní lékařská péče," tvrdí Cogan.

Nemocnice by pak měla na základě opětovného vyhodnocení spektra pacientů a poskytovaných služeb za uvedené období do konce března definitivně stanovit další podobu LPS v regionu.



„Vybavenost máme, máme dostupný i defibrilátor, který mají o patro výš na záchrance. Můžeme také šít," obhajuje službu zdravotní sestra Zdena Kubánková, která slouží zdraví lidu více jak třicet let a rozhodnutí jičínské nemocnice vnímá jako krok k poškození pacientů.



„Máme i dostatek lékařů. Slouží nám internista, obvoďáci a také chirurgové. Lidé nemusí do Jičína a také tím odlehčíme jičínské ambulanci," vyvrací personální problémy lékař Josef Lukavec, který je spokojený i s vybaveností ordinace.



„Nové Pace všechno sebrali, zavřeli nemocnici a nyní chtějí zrušit i pohotovost. Vnímám to jako totální nesmysl," rozčiluje se Lukavec.

REAKCE PAČÁKŮ

Lenka Mufík Jirků píše: „Určitě ponechat! Patřím k těm, co nemají auto, nepřeji nikomu tu bezmoc, když máte strach o dítě a nejbližší pomoc je 15 kilometrů daleko. V obou případech jsme měli štěstí na moc fajn lékaře, a ač pohotovost není dětská, doktor nám pomohl."



Soňa Rajmová je také pro zachování LPS. „Určitě nerušit. Kdo někdy musel využít pohotovost v Jičíně, ví, jak to tam vypadá. Narváno a čekáte i několik hodin na ošetření. Máme skoro deset tisíc obyvatel, tak snad se tady vyplatí mít i lékařskou pohotovost!"



Iveta Budziewská jako mnoho dalších na facebookové stránky uvedla: Samozřejmě ponechat! „Vůbec jsem to netušil, to je fakt špatné, když se ambulance zruší," říká František Vágenknecht z Nové Paky.