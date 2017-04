Noc s Andersenem v Knihovně Václava Čtvrtka

Jičín - Noc z 31. 3. na 1. 4. strávili třeťáci ze IV. základní školy v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně. V knihovně nocovalo celkem 23 dětí s paní učitelkou Janou Dolejší.

Noc s Andersenem v Knihovně Václava ČtvrtkaFoto: Michaela Sehnalová

Již po páté hodině odpolední se začaly scházet první děti. Vybaveny spacáčky, karimatkami a krabicemi s bábovkou od maminky se v knihovně zabydlely během chviličky. Na večer jsme již zahájili bohatý program v podobě her a doplňovaček. Letošní nocování se neslo v duchu Čtyřlístku, takže jsme si popovídali o Bobíkovi, Myšpulínovi, Fifince a Pinďovi. Po večeři jsme všichni společně vyrazili na výpravu po Rumcajsových stopách až k domu, kde před lety žil Václav Čtvrtek. Nechyběla zastávka u Valdické brány. Až nahoru na ochoz nás vzal pan věžník Jiří Wilda a ukázal mnoho krásného. Výhled z noční věže byl pro děti obrovským zážitkem, ještě ráno o něm mluvily. Své rumcajsovské putování děti zakončily v Ševcovně, kde si prohlédly fotografie Čtvrtkovy rodiny a plně se ponořily do příběhů o Rumcajsovi. Po návratu do knihovny na děti v Zahradě poznání čekal ohnivý skřítek, který jim předvedl své kejkle.

Ani zdaleka se však ještě nešlo spát. Děti dále pokračovaly ve hrách, které si předem poctivě nachystaly. Pantomima, živé pexeso či hádanky a vtipy. Paní učitelka i knihovnice se rovněž zapojily. S přibývající nocí nastal čas čištění zubů, zpěvu andersenovské písničky a pohádky na dobrou noc. Nocležníci usnuli, jako když je do vody hodí, a během chviličky již všichni pravidelně pochrupkávali.

S rozedněním první ranní vykukukové vytáhli baterky a začetli se do knih a komiksových Čtyřlístků. Paní učitelka využila probuzení do aprílového dne a zadala svým žáčkům diktát. Naštěstí všechno dobře dopadlo a po první větě bylo všem jasné, že si paní učitelka tropí žerty. Po bohaté snídani a rozcvičce si rodiče své ratolesti opět vyzvedli. Během celého rána si děti nadšeně povídaly o všem, co v noci zažily, a právě v tuto chvíli pravděpodobně vypráví své zážitky maminkám, tatínkům a sourozencům ve svých domovech.