Nečekaný zvrat. Do školky chtějí dvouroční prckové

Jičín - I když povinnost obcí garantovat umístění dvouletých dětí v mateřských školách platí podle školského zákona od roku 2020, v Jičíně ji splní už letos. Květnové zápisy totiž přinesly nečekaný zvrat. Zatímco se k docházce nepřihlásilo očekávaných 79 tříletých a čtyřletých jičínských dětí, dorazilo místo nich 69 žádosti o nástup dvouletých holčiček a kluků z města i okolí.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

„Byli jsme tímto vývojem zaskočeni, je to obrovský skok, nicméně všem žádostem bylo vyhověno,“ komentuje aktuální stav vedoucí odboru školství Miroslav Kazda. Do pěti mateřských škol v Jičíně tak od září nastoupí 159 nováčků, z toho průběžně 69 dvouletých.

Příchod těch nejmenších sebou přináší ale řadu změn. Upozorňuje na ně ředitelka MŠ Máj Lenka Černá.

„Musíme se řídit zákonem a vyhláškou. Pro dvouleté děti pořídit nový nábytek, stoly, židličky, hračky, přebalovací stoly, pleny, nočníky,“ sčítá věci, které musí do září zajistit včetně upravených prostor. V Máji budou mít jednu třídu dvouletých v péči dvě učitelky a asistent, hrazený z prostředků Evropské unie.

SLEPÉ MÍSTO V ZÁKONĚ

Logicky vzato dvouletí prckové vyžadují větší péči a tím i více personálu nebo snížení obsazenosti tříd. Zákon na to ale v současnosti nepamatuje, zohledňuje menší počet dětí ve třídách v souvislostí s dvouročními a počtem učitelek až od roku 2020. Takže další oříšek, který musí vedení mateřských škol rozlousknout.

OTÁZKA FINANCOVÁNÍ

Nové vybavení zatím pořídí školky ze svého provozního rozpočtu, o dofinancování se musí postarat zřizovatele, v tomto případě jičínská radnice.

Lenka Černá očekává, že náročná bude i práce učitelek. „Děti musíme nejdříve naučit hygienickým a stravovacím návykům,“ poukazuje. Proč nepřišly k zápisu tříleté a čtyřleté děti, se kterými se počítalo, si ředitelka nedokáže vysvětlit. Miroslav Kazda se domnívá, že většina rodičů přihlásila své ratolesti do mateřských škol mimo Jičín. Tam bude zřejmě docházet i řada pětiletých dětí z Jičína, které mají od září za povinnost zahájit předškolní vzdělávání.

„Při zápisech jsme zjistili, že nám nepřišlo 29 předškoláků. Část z nich je ve školkách v okolí, další dohledáváme,“ seznamuje nás s překvapivým vývojem šéf školského rezortu.

„Pokud rodiče tuto povinnost nesplní, údaje předáváme sociálně právní ochraně dětí. Ve správním řízení pak mohou dostat pokutu 5 tisíc korun,“ popisuje Kazda možný postih. Zavedení povinnosti předškolního vzdělávání pětiletých platí od září letošního roku.

PRŮKOPNÍCI

Vloni otevřela jako první třídu s dvouletými dětmi Mateřská škola na Větrově. Podle Kazdy to bylo náročné.

Ředitelka Lenka Vondráková souhlasí. „Ano, bylo to velice náročné, hlavně první tři měsíce. Je to o tom, že děti učíte sebeobsluze, některé mají ještě plenky, musíte je oblékat. Ale po roce jsme se radovaly, jaký udělaly neskutečný pokrok,“ ohlíží se Vondráková zpět a doporučuje svým kolegyním, pokud to jde, vytvořit pro dvouleté děti samostatnou třídu.