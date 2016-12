Naše tipy, kam pro Betlémské světlo a za dalšími akcemi v regionu

Jičín – Místa v Jičíně, kde bude možné získat betlémské světlo: Husův sbor CČSH v pátek 23. 12. od 16.00 do 17.00 hod., na Štědrý den od 8.00 do 9.00, Na Valdické bráně na Štědrý den od 10.00 do 12.00 h. a v kostele sv. Ignáce na závěr dětské Vánoční mše svaté, která začíná v 16.00 hod.

dnes 11:21 SDÍLEJ:

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Jan Handrejch

Miletín – Světlo naděje a přátelství se bude rozdávat v miletínském kostele Panny Marie dnes 23. prosince mezi 18. a 20. hodinou a v sobotu 24. prosince od 13 do 15 hodin.

Po dlouhé době můžete zhlédnout kompletní betlém z Miletína. Na místě sbírka trvanlivých potravin pro potřebné.



Železnice – Ve vánočně vyzdobeném Vlastivědném muzeu je k vidění unikátní čtyřmetrový betlém od Aleny Táslerové, na Štědrý den je otevřeno od 13 do 14 hodin, v tuto dobu se bude vydávat betlémské světlo.



Hořice – Předávání betlémského světla: 23.12. v 17 hodin (hořičtí skauti) náměstí J. z Poděbrad, 24.12. kostel narození Panny Marie 9 – 11 a 14 – 16 (římskokatolická farnost). Hudba, zábava Dobrá Voda - Sbor dobrovolných hasičů zve na tradiční Štěpánskou zábavu, pořádanou dne 25. prosince od 20.00 hodin v kulturním domě. Hraje skupina EFEKT, občerstvení zajištěno. Horní Brusnice - V posledních letech se milou vánoční tradicí stalo setkání přátel i rodin u živého betléma v kapličce Hotelu pod Zvičinou.

Ani letošní rok nebude výjimkou. Bude nám potěšením, když přijmete naše pozvání pro sváteční čas –

živý betlém bude v kapličce opět ve dnech 26. – 27.12. V letošním roce se při této příležitosti můžeme společně těšit z novotou zářícího pavilonku nad kapličkou, k jehož opravě významně přispěl Královéhradecký kraj. Jičín/Sedličky – Občanské sdružení Lodžie, z. s. pořádá v pátek 23. prosince od 16 hodin tradiční zpívání koled u Valdštejnské lodžie.

Jako host vystoupí také kapela Návštěva. Všichni jste srdečně zváni. Markvartice u Sobotky – Markvartický kostelíček bude otevřen 24. prosince od 14.30 hodin. Přijďte se potěšit sváteční atmosférou a vystaveným betlémem. V 15 hodin vystoupí na štědrovečerním odpoledni děti z Mateřské školy Markvartice s programem Andělské zpívání. Doprovodí na kytaru Petr Palička. Během odpoledne zazní markvartické varhany. Strojit se bude také vánoční stromeček pro Ježíška. Přiveďte své děti podívat se na ozdoby, které dostal Ježíšek loni.

Také letos můžete přidat svou ozdobičku Ježíškovi pro radost na stromeček. Vyjížďka Miletín – Prasklej řetěz Miletín pořádá pro všechny bikové nadšence Štědrovečerní vyjížďku 24. prosince. Sraz je na náměstí v 10.50 hodin, odjezd pak v 11 hodin.

Více informací naleznete na www.praskejretez.cz Bohoslužby Jičínsko – Československá církev husitská v Denisově ulici vás zve na bohoslužby: 24. 12.

Jičín Půlnoční ⋌ 22.00

25. 12.

Jičín Hod Boží ⋌9.00

Vysoké Veselí ⋌14.00

26. 12.

Třtěnice⋌9.00

Dolní Bousov⋌11.00

31. 12.

Jičín – pobožnost ⋌17.00

1. 1. 2017

Jičín ⋌9.00 Exhibice Helma Cup opět po roce Batín – Exhibiční zimní závod motocyklů do 50 ccm Helma Cup se uskuteční v úterý 27. prosince. Zápis je v době od 10 do 12 hodin, start ve 12.30 hodin.

Autor: Redakce