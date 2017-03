Naděje Nové Paky dostane vzletný tvar ptačích křídel

Nová Paka - Město chystá projekt autobusového terminálu za šedesát milionů.

Plán nového terminálu v Nové Pace.Foto: Město Nová Paka

Halu se střechou ve tvaru ptačích křídel, komfort pro veřejnost i řidiče přináší projekt revitalizace novopackého autobusového nádraží v Kotíkově ulici.

Ondřej Duchan z firmy Loca Plan má dokumentaci zpracovat do června letošního roku, aby se město mohlo ucházet o dotaci z IROP, kde může získat až devadesátiprocentní krytí zhruba šedesátimilionových nákladů.

Společně s novým terminálem se projekt zabývá i Biskupskou ulicí a prostorem za kostelem, kde nyní na mlatové ploše parkují automobily.

„Bez dotace do stavby nepůjdeme, projekt bude čekat v šuplíku do doby, než na něho přijde řada. Nicméně autobusové nádraží bychom rádi zmodernizovali v souladu s jednadvacátým stoletím," nezakrývá záměr města starosta Josef Cogan.

V centru území v Kotíkově ulici má vyrůst výpravní budova, ve které jsou čekárny, toalety, úschovna kol a zároveň objekt zajistí, že značná část nástupního ostrůvku bude pod střechou. Tu tvoří betonová deska jako rozevřená křídla, mírně se prolamuje a měla by působit vzletným dojmem.

STŘECHA SNÍH UDRŽÍ

Architekt Duchan má pro řešení téměř ploché střechy své důvody a okamžitě vyvrací naše obavy. „Neobáváme se toho, že by neudržela příval sněhu. Konstrukce bude pečlivě navržena statikem. Vysoká střecha by bránila výhledu."

Terminál je řešen jako objízdný s jednosměrným provozem. Kolem nástupního ostrůvku je navrženo pět zastávek a několik ploch umožňujících odstavné stání autobusů.

Biskupské ulice bude oddělena od autobusového centra a nabídne nově 60 kolmých stání. Podél ulice budou betonové zídky, umožňující sezení.

Novou podobu získá prostor za kostelem. „Zde by mohl vzniknout dům, koncept je asi nejsprávnější, nicméně jde o horizont mnoha let, proto jsme s městem zvolili variantu parkování, které je odcloněno od veřejné plochy zídkami. Ve zbytku území by se měl objevit sochařský a vodní prvek jako reminiscence na bývalý soutok Rokytky a Brdského potoka a má tu být zasazen i základní kámen Nové Paky," přibližuje plány architekt Duchan.

Zásadní problém vidí zastupitel Zdeněk Ouzký v pohybu autobusů, které budou na terminál najíždět opačným směrem, a to od cukrárny. Podle Duchana jde o nejméně komplikované řešení, které schválila i dopravní policie.